Por qué es importante la lucha por Likud Olamí

Itongadol.- Después de responder a las preguntas sobre su controvertida elección como cabeza del Likud Mundial, Danny Danon, que acaba de completar un mandato de cinco años como embajador ante las Naciones Unidas, preguntó a sus entrevistadores en la radio KAN el martes: «¿No me vas a preguntar sobre esa otra pequeña elección?».

Danon se refería, por supuesto, a las elecciones de la semana pasada en los Estados Unidos. Fue una declaración irónica, porque la elección de EE.UU. y la carrera del Likud Mundial están en polos opuestos en su importancia.

Entonces, ¿por qué importa que Danon haya sido elegido para su antiguo puesto de presidente del Likud Mundial, con el 94% de los votos, como es común en las elecciones de otros países de Medio Oriente?

La mejor respuesta la dio su competidor en la carrera, Miki Zohar, quien habló en una entrevista en julio sobre tres persecuciones que comienzan con la letra kaf en hebreo: koaj (poder), kavod (respeto) y kesef (dinero).

Danon regresó de Nueva York en medio de rumores de que sería enviado a París o Canberra para otro puesto diplomático que le dejaría al margen durante unos años. Pero tiene la intención de luchar por un puesto en la lista del Likud en las próximas elecciones para ganar respeto y estar allí para la batalla por el liderazgo para reemplazar al primer ministro Benjamin Netanyahu y ganar poder.

A diferencia de casi todas las demás figuras del Likud, Danon no teme desafiar a Netanyahu. Se enfrentó a él antes, y aunque ha anunciado que no competirá contra Netanyahu de nuevo, no tuvo problemas en desafiar al Zohar, el aliado más cercano del primer ministro.

Netanyahu usó a Zohar para tratar de tomar el poder sobre el Likud Mundial, que es el último bastión del partido que nunca ha controlado. Zohar hizo un trato con el aliado de Danon, Yaakov Hagoel, para despejar el puesto para sí mismo y dejarlo correr sin oposición, pero Danon fingió que nunca había oído hablar del trato.

La aplastante victoria de Danon se produjo después de que Zohar intentara impedir la votación con una orden judicial en un tribunal interno del Likud que Danon ignoró. Zohar respondió tratando de expulsar a Danon del Likud, una maniobra que no tenía posibilidades de éxito, porque el Likud Mundial tiene su propio tribunal interno. Por eso Zohar intentará aprobar una propuesta en el comité central del Likud para que el Likud Mundial se subordine al Likud retroactivamente.

Zohar esperaba usar el Likud Mundial como base para construir su propio poder en el partido antes de las próximas primarias del Likud, el respeto internacional y la influencia sobre las instituciones sionistas que controlan grandes cantidades de dinero. Negociar la presidencia del Keren Kayemeth LeIsrael-Fondo Nacional Judío para Haim Katz debería garantizar a sus partidarios para el ascenso de Zohar en la lista del Likud.

Danon puede haber tomado un riesgo al romper un acuerdo político. Podría hacer más difícil para él hacer tratos cuando lleguen las primarias, dijo Zohar, que no está a punto de rendirse ante Danon. Dijo que con el debido respeto a sí mismo, la maniobra de Danon fue realmente contra Netanyahu.

Este no fue el único intento reciente y fallido de Netanyahu de tomar el control de una institución sionista.

Netanyahu también trató de tomar el control de la Agencia Judía con varios candidatos en junio de 2018. Filántropos judío-americanos bloquearon el movimiento apoyando a Isaac Herzog. El presidente de la junta de la agencia, Michael Siegal, es un viejo confidente y partidario de Netanyahu, pero tuvo que detener a Netanyahu después de que el primer ministro se involucrara demasiado tarde.

El primer ministro cometió el mismo error con Keren Hayesod, el principal brazo recaudador de fondos para Israel fuera de los EE.UU.. Netanyahu intentó traer a su propio candidato después de que los filántropos ya habían tomado la decisión de mantener a Sam Grundwerg en el cargo, y la junta de Keren Hayesod se mantuvo firme.

Keren Hayesod ayudaría a Netanyahu a controlar el dinero, la Agencia Judía le habría dado poder adicional y al Likud Mundial el respeto de controlar cada una de las instituciones del Likud. Obviamente no es tan importante como la presidencia de los Estados Unidos, pero la aparente falta de éxito de Netanyahu para obtener las tres kafs sigue siendo importante.

Nota realizada por Gil Hofman para The Jerusalem Post.