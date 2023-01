Ministro de la Diáspora sugiere crear un fondo para las matrículas de las escuelas judías

Itongadol.- El ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, dijo que el gobierno israelí debería crear un fondo que ayude con la matrícula de las escuelas judías en la Diáspora.

Chikli pondría un “foco importante en lo que acordamos como un consenso judío y sionista”. Agregó que uno de sus desafíos más importantes es “la educación judía en el extranjero”. Chikli dijo que “la mayoría de los niños judíos de los Estados Unidos no va a una escuela judía”.

Mencionó durante la conferencia Democracia 2023 de The Jerusalem Post en el Instituto de Democracia de Israel que le gustaría crear una empresa conjunta del gobierno israelí y filántropos judíos de todo el mundo para crear un fondo para la educación judía.

“Me gustaría crear un organismo similar a Mosaico Unido [una subsidiaria del gobierno que facilita y financia la educación informal en la Diáspora en nombre del gobierno], que colabore con la Agencia Judía, la Organización Sionista Mundial, el Keren Kayemet LeIsrael y otras fundaciones para crear un fondo para la educación judía en la Diáspora, para que sea más asequible para los padres judíos e incluso para que valga la pena que los maestros judíos quieran trabajar en las escuelas judías”.

Según el ministro, “los conocimientos adquiridos en la infancia nunca se olvidan. Lo que aprendés de niño, no lo olvidarás. La cuestión es que nuestros jóvenes fuera de Israel necesitan una comprensión básica del judaísmo antes de llegar a la edad de Birthright», 18 años.

Chikli regresó recientemente de los Estados Unidos, donde se reunió con los líderes de las corrientes religiosas, pero también participó como representante del gobierno israelí en el Consejo Estadounidense-Israelí (IAC).

Dijo que no todos los judíos estadounidenses están en contra de las reformas judiciales: “por lo general, cuando hablás de ‘los judíos de los Estados Unidos’, la gente se refiere a las corrientes liberales. Pero hay grandes comunidades israelo-estadounidenses y ortodoxas» que piensan de otra manera.

“Tuve muchas discusiones con jefes de organizaciones y corrientes judías”, dijo Chikli. “Me reuní con líderes de organizaciones reformistas, conservadoras y ortodoxas, como la Unión Ortodoxa. También me reuní con Eric Fingerthut, de las Federaciones Judías de América del Norte”.

“Admito que tenía un punto de vista ciego sobre cuán sensible es para los judíos que no viven aquí», en Israel, la Ley del Retorno. «Ahora sé que es muy sensible emocionalmente. Ahora entiendo, como ministro, que existen esas sensibilidades”.

Sobre el comité que pretende promover la discusión sobre el Derecho al Retorno, Chikli dijo que “ese comité será dirigido por el ministro Ofir Sofer y el presidente Isaac Herzog quiere que las discusiones se realicen en la Residencia del Presidente. No sabemos cuál será la conclusión. El objetivo no es cancelar la ley, sino crear un proceso más lento y complejo para recibir la ciudadanía. En los Estados Unidos toma tiempo obtener una ‘tarjeta verde’; por lo tanto, estos cambios deberían ser de interés para el pueblo judío”.

Chikli dijo que “hay una gran alarma en la izquierda, es obvio y afecta dramáticamente” el discurso, dijo en la conferencia anual del IAC en Austin, Texas. Pero dijo que “tuvimos una elección y los resultados fueron muy claros”.

“Fuimos honestos con nuestra agenda”, dijo Chikli sobre el nuevo gobierno.

Agregó que le gustaría darles a los judíos estadounidenses y a los israelíes estadounidenses un consejo: leer “menos Haaretz y The New York Times” y “más sentido común y subrayados sobre lo que el Gobierno realmente está haciendo, que dice que estamos orgullosos de estar aquí. Estoy orgulloso de representar a este gobierno”.

Con respecto a la Ley del Retorno y la sugerencia de enmendar la «cláusula de nieto», Chikli dijo que “nadie va a cancelar la Ley del Retorno, que es fundamental para el Estado de Israel. Siempre seremos un refugio seguro para todos los judíos, en todas partes de la Tierra, y estamos haciendo esfuerzos en la Diáspora”. El ministro dijo que “no solo nos preocupamos por los judíos, sino que también debemos tomar medidas para ayudar a las comunidades judías a protegerse”.

Chikli citó datos que explicaban que en la década de los ’90, el 93% de los inmigrantes de la ex Unión Soviética eran judíos y solo el 28% de esos países eran judíos en 2020; “eso es un desafío serio para el Estado de Israel”, dijo el ministro.

“No estamos diciendo que estamos a punto de cancelar la ‘cláusula del nieto’. Lo que probablemente suceda es que habrá un comité para determinar cómo podemos enfrentar este serio desafío. Y como ven, cuando entran en los detalles es un desafío. Necesitamos que Israel sea un Estado judío fuerte, debemos enfrentar este desafío y tenemos que hacerlo”.

Reveló que habló recientemente con el primer ministro Benjamin Netanyahu y con el presidente Isaac Herzog, “antes de que viniera aquí”, y reiteró que “nadie va a cancelar nada mañana por la mañana. Vamos a escuchar y lo vamos a hacer muy, muy responsablemente. Creo que podemos relajarnos y podemos confiar en que este gobierno hará lo mejor para el pueblo judío”.