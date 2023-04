Jerusalem, tenemos un problema: los lazos de Israel con los judíos de la diáspora están en riesgo

Por Zvika Klein | Jerusalem Post

El estado de las relaciones entre Israel y las comunidades de la Diáspora se refleja en la abrupta cancelación del discurso del primer ministro Benjamín Netanyahu en la apertura de la Asamblea General de las Federaciones Judías de América del Norte (JFNA) en Tel Aviv, pocas horas antes de que tuviera lugar.

El evento fue organizado en cooperación con la Agencia Judía, la Organización Sionista Mundial y United Israel Appeal, y por lo tanto representó no solo a los judíos de América del Norte sino a todas las organizaciones judías pro-Israel organizadas en todo el mundo.

Los jefes de estas organizaciones realizaron muchas simulaciones sobre lo que sucedería cuando Netanyahu comenzara a hablar en la ceremonia de apertura. El mejor escenario que podían esperar era que cientos de participantes de todo el mundo le dieran la espalda al primer ministro o incluso levantaran carteles de protesta. Pero en el peor de los casos, podrían haberle gritado o arrojado cosas.

Pero Netanyahu nunca llegó a este evento. El domingo por la mañana, pocas horas antes del acto, canceló su participación. Hubo quienes vieron esta cancelación como un éxito; otros se sintieron aliviados de que no habría tensiones innecesarias. Pero también estaban los de centro y derecha que esperaban escuchar a Netanyahu, o que explicara las decisiones y declaraciones de su gobierno.

Pero también hubo quienes estaban deprimidos por el hecho de que el primer ministro no puede tener una conversación con los judíos de la diáspora porque muchos de ellos están demasiado enojados con este gobierno, pero también porque el gobierno e incluso la oficina del primer ministro no comprenden lo suficiente sobre la diáspora y su importancia.

Los asesores de Netanyahu cancelaron su participación porque las protestas en su contra podrían haber sido muy feas y humillantes. Pero, ¿por qué no crearon un mensaje de video para los 3000 participantes en el evento?

Las manifestaciones tuvieron lugar principalmente fuera de la conferencia de dos días en Expo Tel Aviv, aunque Netanyahu no participó. Se podían escuchar en el vestíbulo, pero también, en ocasiones, en la sala principal. Los manifestantes portaban pancartas en inglés, dirigidas a los participantes y al liderazgo de las organizaciones. “Salvemos la democracia israelí” fue un cántico y una pancarta popular, pero hubo muchos otros mensajes contra el gobierno y contra la JFNA y otras organizaciones por acoger a Netanyahu, aunque no llegó, y a Simcha Rothman (Partido Religioso Sionista), presidente del Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Knesset, quien participó en un panel.

“Nuestra determinación de dar la bienvenida tanto a los funcionarios del gobierno como a las protestas respetuosas es, creo, la única forma en que podemos encontrar nuestro camino a través de un tiempo oscuro y hacia un futuro brillante”, dijo el presidente y director ejecutivo de JFNA, Eric Fingerhut, en la sesión plenaria de clausura de la asamblea general.

“No podemos construir comunidades judías florecientes… si no podemos unirnos a pesar de las diferencias y trabajar juntos por el bien común”, dijo Fingerhut. Durante la conferencia “tuvimos suficiente dramatismo para todo el año”, agregó, haciendo alusión a las manifestaciones, fuera y dentro del centro de conferencias, en contra de las reformas judiciales y la participación de Rothman.

También estaba insinuando mucho drama detrás de escena. El liderazgo de JFNA insistió en invitar al primer ministro a hablar, aunque sabía que sería difícil controlar la ira entre muchos de los asistentes. Fue presionado inmensamente para cancelar la invitación, pero no lo hizo, ya que se ve a sí mismo como un organismo representativo que siempre ha interactuado y siempre espera interactuar con el gobierno israelí, aunque eso no es fácil. También invitó a un grupo del movimiento de manifestantes a participar en un panel y explicar las preocupaciones del movimiento.

Pero durante el panel, en el que participó Rothman, surgió el verdadero sentido de lo que sienten los judíos estadounidenses en la actualidad: decenas de participantes le gritaron a Rothman, hicieron ruido cuando habló y le dijeron que “está arruinando a Israel”.

“Cada vez que alguien me llama y me pide que hable con ellos, vengo a hablar”, dijo Rothman. “No siempre tenemos que estar de acuerdo. Desafortunadamente, algunas personas no creen en el diálogo”.

El panel se detuvo varias veces y los organizadores trataron de calmar a todos. Un alto líder de la Federación Judía dijo que “estas manifestaciones violentas e irrespetuosas mientras Rothman hablaba hicieron que el movimiento de protesta perdiera muchos puntos de nosotros, los judíos en América del Norte… Teníamos muchas ganas de escuchar a Rothman, especialmente porque la mayoría de nosotros tenemos problemas con la reforma judicial.”

La directora de una organización sin fines de lucro israelí que participó en la conferencia dijo que estaba “decepcionada de que Netanyahu no haya venido a la conferencia”.

“Me gustaría que viera lo que piensan los judíos de la diáspora sobre él y este gobierno”, dijo.

Otro israelí, que trabaja con judíos de la diáspora, también estaba decepcionado, pero por otras razones: “Netanyahu es el principal primer ministro electo de Israel, que encabeza el partido político más grande. Si no puede hablar con los judíos de la diáspora, entonces, Jerusalem, tenemos un problema”, destacó.

La división entre Israel y los judíos norteamericanos se ha vuelto muy física esta semana. Esta fue la primera asamblea general que alguien pueda recordar, en décadas, sin un discurso de un primer ministro israelí. No había ningún ministro hablando con la audiencia, y solo había un miembro de la Knesset.

Ambos lados, Israel y las comunidades judías de la diáspora, tienen la culpa de esta desconexión.

No hay asesores de alto nivel que asesoren al primer ministro sobre las comunidades judías fuera de Israel. Tampoco se ha reunido todavía con los líderes de estas comunidades judías representativas, a pesar de que intentaron reunirse con él. Desde que fue reelegido hace unos meses, se ha reunido varias veces con los líderes de AIPAC, pero no con los líderes de las organizaciones judías. Ese es un gran problema para la relación, que afectará a ambas partes.

Una última palabra sobre Rothman: es un político muy obstinado que no es el mejor en el diálogo, pero hizo un esfuerzo por participar en al menos tres reuniones de judíos de la diáspora en Israel en menos de una semana. Fue golpeado y amenazado durante algunos de estos eventos, pero se presentó, habló con amabilidad y respeto.

¿Cuántos otros diputados podrían hablar en inglés y ver la importancia de este tipo de diálogo? No es suficiente.