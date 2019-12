Israelí arrestada en Florida al tratar de robarle un millón de dólares a su marido

Itongadol/AJN.- Lin Helena Halfón de 26 años fue arrestada la semana pasada en Tampa, Florida, al tratar de sacar 1 millón de dólares de la cuenta de su marido, Richard Rappaport de 77 años.

Un día, el mes pasado, Halfón ingresó al banco Amscot de Tampa y pidió sacar 1 millón de dólares por medio de un cheque. Ella les dijo a los empleados del banco que utilizará el dinero para comprar un yate junto a su esposo, Richard Rappaport, un próspero hombre de negocios. El nombre de Rappaport figuraba en el cheque, lo que produjo las sospechas de los empleados que él mismo no se haga presente para retirar el dinero.

Al no tener éxito, Halfón volvió al día siguiente con 3 cheques de 333,333 dólares cada uno con la misma intención, lo que definitivamente condujo a los empleados del banco a comunicarse con las autoridades locales. Estas llamaron a Rappaport para contarle lo sucedido. Halfón no solo que no devolvió los cheques, sino que los cobró en efectivo en Israel. Las autoridades locales le preguntaron a Rappaport si no vio que dinero faltaba en su cuenta y él les respondió que sí. La semana pasada Halfón fue detenida, pero Rappaport prefirió darle a su esposa el beneficio de la duda para que no deba ser deportada a Israel.

Los cargos contra Halfón son de fraude, lavado de dinero y explotación de una persona mayor. El juez le dictaminó en su aparición en el juzgado una fianza de 1 millón de dólares.

De acuerdo a los papeles legítimos, Halfón y Rappaport se casaron en agosto de este año en Sarasota, pero según las declaraciones al juzgado de la hija de Rappaport, Dayna Titus, ni ella ni nadie de su familia sabían que su padre se había casado. No tienen dudas que Halfón estafa a su padre debido a su edad.

Halfón no tiene ningún récord criminal hasta el momento. Rappaport es un exitoso hombre de negocios, que visita Israel muy seguido y participa en distintos actos de donaciones de la comunidad judía local.