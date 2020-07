En el contexto del coronavirus, el mundo judío ayunará por Tishá Beav, el día más triste del calendario hebreo

Itongadol.- Hoy, con la salida de las estrellas y en el contexto del coronavirus, comenzará el ayuno de Tishá Beav, el día más triste del calendario hebreo debido a las desgracias y calamidades ocurridas a lo largo de su milenaria historia.

Diferentes rabinos enfatizaron que los enfermos de COVID-19 tienen prohibido abstenerse de comer y beber, ya que prima la orden divina de preservar la vida.

La Mishná, en el tratado Taanit (ayuno) capítulo 4, mishná 6, relata cinco tragedias para el Am (Pueblo de) Israel que ocurrieron este dìa:

1 – Moisés mandó 12 espías exploradores para que espíen la Tierra de Israel y saber por dónde entrar a la tierra para comenzar la conquista. Al retornar, después de cuarenta días, 10 de los 12 espías dieron un falso informe sobre la tierra y sus habitantes, que el pueblo aceptó a causa de su falta de fe, llorando desalentados. Por esta razón, D\’s decretó que los hombres de aquella generación no entrarían a la Tierra de Israel y deambularían por el desierto durante cuarenta años muriendo en él, y este fue el primer triste evento ocurrido un nueve de Av (del año 1313 a.e.c.).

2- Los babilonios arrasaron el Primer Templo y toda Judea liderados por Nabucodonosor en el 586 a.e.c., condenado a la población al exilio de Babilonia.

3- El Segundo Templo fue destruido por el Imperio romano, liderado por el General Tito, el año 70 e.c.. Unos dos millones de judíos murieron y otro millón fue exiliado dando inicio a la diáspora que perduró por casi 2.000 años. Según el Talmud, la destrucción del Segundo Templo comenzó el 9 y terminó el 10 de av, cuando las llamas acabaron de arrasarlo.

4- El imperio romano liderado entonces por Adriano conquistó la gran ciudad de Betar, derrotando la revuelta encabezada por Simón Bar Kojba, quien al igual que el Rabí Akiva y miles de sus seguidores junto con miles de habitantes de Eretz Israel (Tierra de Israel fueron asesinados, en el año 120 e.c.

5- El general romano Turnus Rufus, siguiendo órdenes del emperador romano Adriano, construye sobre las ruinas de Jerusalem la ciudad romana Aelia Capitolina, prohibiendo el acceso de los judíos a la misma, año 131 e.c..

Con posterioridad al cierre de la Mishná, otras calamidades y tragedias se produjeron el 9 de Av, entre ellas las siguientes:

• Urbano II declara las primeras Cruzadas en 1095.

• Quema del Talmud, en Francia, en 1242.

• En 1290, firma del edicto de Eduardo I de Inglaterra expulsando a los judíos de Inglaterra.

• El Decreto de la Alhambra expulsa a los judíos de España el 3 de agosto de 1492.

• Se inicia la Primera Guerra Mundial en 1914.

• Inicio de las deportaciones del Ghetto de Varsovia e inauguración del campo de exterminio de Treblinka, en 1942.

En recuerdo y conmemoración de estas tragedias y calamidades, los jajamim (sabios) establecieron que Tisha BeAv, el 9 de Av, es un día de ayuno. El mismo dura aproximadamente 25 horas, iniciándose a la puesta del sol del día anterior y finalizando con la salida de las estrellas.

Halajot (leyes) de Tishá BeAv

A diferencia del resto de los ayunos públicos del año, el de Tishá BeAv se asemeja a Iom Kipur en el hecho que están prohibidas cinco cosas: comer y beber, lavarse, untarse con cremas y aceites, utilizar calzado de cuero y mantener relaciones matrimoniales.

Comer y beber: La prohibición de comer y beber rige desde la puesta del sol de la víspera del 9 de Av hasta la salida de las estrellas del día siguiente, por lo tanto cada persona debe fijarse en un calendario judío de la comunidad de su ciudad los horarios respectivos.

Personas enfermas: A diferencia de Iom Kipur, en el 9 de Av las personas enfermas están totalmente exentas del ayuno, aún si su enfermedad no conlleva peligro alguno. Asimismo, alguien que hace poco estuvo enfermo y en caso de ayunar existe la posibilidad de que se enferme nuevamente, está exento de la obligación de ayunar.

Mujeres embarazadas y que amamantan: En general, las mujeres embarazadas están obligadas a ayunar, si son fuertes y se sienten bien. Sin embargo, si ella tiene mareos, falta de sangre, palpitaciones, alta presión sanguínea, alguna infección por la cual tiene que tomar antibióticos, fiebre a causa del ayuno, o se siente débil en general, por cuanto si ayuna puede ser peligroso para el bebé, está exenta de la obligación de ayunar. La misma regla se aplica a mujeres que están en el período de amamantamiento de sus bebés.

Niños: Los menores de Bar y Bat Mitzvá están exentos de la obligación de ayunar. Todos aquellos que están exentos de ayunar deben tratar de abstenerse de comer en público.

Medicamentos: Personas sanas que necesiten tomar cualquier clase de medicamentos en Tishá BeAv -como ser, pastillas, cápsulas, jarabes, etc.- lo podrán ingerir después de la finalización del mismo, sin que hayan pasado más de 25 horas.

Lavado: Respecto de la prohibición de lavarse, está prohibido bañarse, ducharse o cualquier tipo de lavado por placer, pero si se necesita remover alguna suciedad del cuerpo, está permitido como también si necesita hacerlo para efectuar alguna curación.

Aceites y cremas: Se refiere solo a aceites o cremas que se usan únicamente por placer, pero por razones de salud están permitidos.

Calzado de cuero: En Tishá BeAv está prohibido usar cualquier calzado que esté hecho de cuero o recubierto de cuero, pero cinturones de cuero pueden ser usados.

Estudiar Torá: Puesto que estudiar Torá le trae placer espiritual a la persona, en general está prohibido en este día. De todas formas, está permitido estudiar en Tishá BeAv textos referentes a la destrucción del Templo o al duelo: el Sefer Eijá y Iob (libro de Lamentaciones y Job de la Biblia), las leyes de duelo, etc., textos que a través de los cuales la persona se despierta hacia el arrepentimiento.

Cómo sentarse: Otras costumbres de duelo incluyen no sentarse en lugares más altos que 24 centímetros por encima del suelo, pero después del mediodía esta prohibición no rige. De todas formas, a quien por razones de salud le cuesta mucho cumplir esto, puede sentarse normalmente, ya que no lo hace por placer.

Saludo: Por ser Tishá BeAv un día de duelo está prohibido saludar a otra persona, pero si alguien nos saludó, está permitido contestar el saludo.

Labores y trabajos: Tishá BeAv es un día totalmente hábil y por eso está permitido en él encender la luz, tocar dinero, viajar en auto, etc., pero respecto de dedicarse a la profesión o al trabajo de cada uno, en la mayoría de los lugares del mundo la costumbre es abstenerse a menos que eso conlleve una pérdida de capital.

10 de Av: Debido a que el incendio del Templo de Jerusalem se prolongó hasta el día siguiente a Tishá BeAv, ciertas prohibiciones se mantienen este día, por lo menos hasta pasado el mediodía solar, como no comer carne ni tomar vino; en esta oportunidad, debido al Shabat, el ayuno se cumple precisamente en esta jornada.

El atentado a la AMIA ocurrió el 10 de Av de 5754 (18 de julio de 1994), por lo que también corresponde recordar a sus víctimas judías.