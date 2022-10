EE.UU.: Grupos judíos se unen a un caso evangélico en la Corte Suprema

AJN/Itongadol.- Varios grupos judíos están presentando informes como amicus curiae (amigos de la corte) en nombre de un trabajador postal evangélico que está llevando su caso para tener los domingos libres a la Corte Suprema.

El caso, Groff vs. DeJoy, busca ampliar el estándar establecido por la Corte Suprema en un fallo de 1977 con respecto a lo que constituye una “dificultad excesiva” para un empleador al brindar comodidades religiosas. Cinco años antes, el Congreso había ampliado la Ley de Derechos Civiles de 1964 para garantizar la ausencia de discriminación basada en la religión, siempre que los empleadores no enfrentaran “dificultades excesivas”. Pero no definió el término.

Groff vs. DeJoy involucra a un cartero de Pensilvania que buscó comodidades después de que el Servicio Postal de los Estados Unidos en 2013 comenzara entregas dominicales en nombre de Amazon. Al principio, Gerald Groff pudo sortear las entregas dominicales, pero a medida que crecía la demanda del servicio, USPS lo sancionó por disminuir los turnos dominicales. Renunció y demandó. (Louis DeJoy es el director general de Correos).

Los tribunales inferiores han fallado a favor de la oficina de correos, que argumenta que no poder programar a un repartidor de correo para que trabaje en turnos dominicales representa una dificultad excesiva. Groff el mes pasado apeló a la Corte Suprema, que aún tiene que decir si considerará el caso. Tres jueces conservadores, Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch, han indicado su interés en revisar la decisión de 1977, pero el tribunal requiere que cuatro de sus nueve jueces acepten considerar un caso.

Ahora, grupos ortodoxos se unen a una serie de grupos religiosos conservadores que presentan informes como amicus curiae en apoyo de Groff. Ven el caso como una oportunidad para anular Trans World Airlines vs. Hardison, la decisión de 1977 que falló a favor de la aerolínea sobre un miembro de una secta cristiana que buscaba los sábados libres, rechazando como «dificultades excesivas» tres posibles adaptaciones postuladas por un tribunal inferior: permitirle al empleado una semana laboral de cuatro días, pagarles horas extras a otros empleados para completar su turno o dejar de lado en ciertos casos un sistema de antigüedad negociado con el sindicato que le habría permitido al empleado superar a los empleados más antiguos en la búsqueda de sábados libres.

Desde entonces, grupos religiosos han estado buscando oportunidades para reconsiderar TWA vs. Hardison, diciendo que al rechazar esas tres adaptaciones, la Corte Suprema dejó sin sentido la expansión de 1972 de la Ley de Derechos Civiles.

La Unión Ortodoxa se unió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en un escrito como amicus. La Comisión Judía de Derecho y Asuntos Públicos, que representa a varios grupos, incluido Agudath Israel of America, encabezó otro escrito como amicus. (Nathan Lewin, un experimentado abogado ante la Corte Suprema que representó a la Comisión Judía en el caso Groff, también representó al grupo en el caso de 1977). La Coalición Judía para la Libertad Religiosa, un grupo no confesional políticamente conservador, se unió a la Sociedad Thomas More, un grupo católico romano de defensa legal, en otro escrito como amicus.

La Comisión Judía en su escrito dijo que la decisión de TWA vs. Hardison de 1977 “ha reducido carreras, cerrado caminos hacia el éxito y dañado la vida de muchas personas que no están dispuestas a comprometer su fe”.

El resumen de la Unión Ortodoxa y los Adventistas del Séptimo Día señala que las religiones minoritarias que dscansan el sábado tienen más probabilidades de sufrir discriminación porque la sociedad tiende a considerar el culto dominical. “Las prácticas religiosas mayoritarias son consideradas de forma predeterminada, mientras que las prácticas religiosas minoritarias, como observar el Shabat en lugar del domingo, no lo son”, dice el escrito. “Y ahí es donde Hardison más lastima a los empleados”.