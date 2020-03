Coronavirus. La Gran Sinagoga de Tel Aviv transmitió en vivo la lectura de la Torá de Purim para los que están en cuarentena

Iton Gadol.- Debido al brote de coronavirus y las medidas que indican que más de 100.000 israelíes permanezcan en cuarentena, la Gran Sinagoga de Tel Aviv transmitió por streaming la lectura de la Meguilat Esther, el pasaje de la Torá que relata la historia de Purim, la festividad que el pueblo judío celebra esta semana. Sin embargo, desde la institución religiosa advirtieron que aquellos que no estén aislados deben oírla en persona.

La transmisión en vivo del lunes se realizó a las 18:45, y se repetirá el martes a las 8:15. «Tenga en cuenta que esta solución halájica es sólo para aquellos que no tienen la Meguilá o no saben cómo leerla», declaró el directivo de la Sinagoga, Yosef Rabin, añadiendo que los que están sanos sólo pueden cumplir con la obligación de escucharla en persona.

«Además, quienes escuchan la Meguilá a través de Internet no pueden cumplir su obligación mediante la reproducción o una grabación, sino sólo en tiempo real», dijo.

La ceremonia se transmitió en vivo a través de su página de Facebook.

La lectura de la Meguilat es una de las «mitzvot» más importantes de Purim, junto con la «mishloah manot», que son regalos de comida que se dan a los amigos, y la «matanot leevyonim», que es hacer caridad.

Un esfuerzo para combatir el virus fue hecho por una red de Jabad shluhim para los judíos de todo el mundo para decir cinco capítulos específicos de Salmos simultáneamente en Taanit Ester, el día antes de Purim, incluso proporcionando tiempos para múltiples países para asegurar la sincronicidad.