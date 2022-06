Comité de Selección vota al próximo presidente de la Sojnut

Itongadol.- La votación final para el próximo presidente de la Agencia Judía tendrá lugar el jueves y el comité de búsqueda de 10 miembros espera poder terminar el trabajo de un año.

Los candidatos por los que se votará incluyen al general (retirado) Doron Almog. No está claro si otros candidatos, como el ex embajador Mark Regev y el ministro de Construcción y Vivienda, Ze’ev Elkin, también serán nominados.

Almog fue jefe del Comando Sur de las FDI a principios de la década de 2000. Estaba encargado, principalmente, de asegurar la frontera de la Franja de Gaza.

También fundó y preside ADI Aleh Negev, una aldea para discapacitados que brinda servicios residenciales, médicos y sociales a los discapacitados del sur de Israel. La Aldea de Rehabilitación ADI Negev-Nahalat Eran recibió su nombre en memoria de Eran Almog, el difunto hijo de Doron y Didi Almog.

El sitio web de la organización declaró que «impulsado por su amor por Eran, quien nació con autismo severo y discapacidad intelectual, Almog guió la creación de un amplio complejo residencial y de rehabilitación en el sur de Israel que se ha convertido en un hogar y una familia para más de 150 niños y adultos jóvenes con discapacidades graves y condiciones médicas complejas, y brinda una serie de soluciones de rehabilitación para personas de todos los orígenes y niveles de necesidad».

Como presidente de ADI Negev-Nahalat Eran, Doron Almog continúa liderando y guiando el progreso y el avance de la aldea. Como uno de los fundadores de esta aldea de rehabilitación sin igual y ganador del Premio Israel 2016 por logros de por vida y contribuciones a la sociedad y al Estado, Doron se erige como un símbolo de atención e inclusión de personas con discapacidad que promueve un mensaje social crucial: «La fuerza de la cadena humana es tan fuerte como su eslabón más débil”.

La Agencia Judía no ha tenido un presidente a tiempo completo desde que Isaac Herzog fue elegido Presidente de Israel en junio pasado.

La Junta de Gobernadores se reunirá en Jerusalem y todos en el comité dijeron que habría un nuevo presidente.

Nueve de los 10 miembros del comité tienen que votar por un candidato para recibir el puesto. El problema es que todos los candidatos presentados al comité hasta ahora no han recibido ni cerca de nueve compromisos.

Además, el gobierno no tiene un solo candidato. Tiene muchos, lo que significa que el comité no ve a un candidato respaldado por la coalición.

Dado que los nombres de la mayoría de los candidatos se filtraron a los medios se creó un subcomité nuevo y no oficial para finalizar una lista de candidatos que puedan obtener un consenso. Sus nombres luego irán al comité completo.

Los cuatro miembros del subcomité son el presidente de la OSM e interino de la Agencia Judía, Yaakov Hagoel; el presidente entrante de la Junta de Gobernadores de la Agencia Judía, Mark Wilf; el presidente saliente de la Junta de Gobernadores, Michael Siegel; y el presidente de la Junta Mundial del Keren Hayesod, Steven Lowy.

Los candidatos hasta ahora han sido las ex legisladoras Ruth Calderon y Michal Cotler-Wunsh, el embajador Danny Danon, el vicealcalde de Jerusalem Fleur Hassan-Nahoum, el embajador Michael Oren, el empresario belga Roby Spiegel, la ex ministra Omer Yankelevich, la presidenta del Museo Anu Irina Nevzlin, el ex cónsul general en Nueva York Dani Dayan (quien abandonó la contienda y se convirtió en presidente de Yad Vashem), el ministro de Asuntos de la Diáspora Nachman Shai y la ministra del Interior Ayelet Shaked, quien fue mencionada como candidata.

El ministro de Inteligencia, Elazar Stern, era el favorito al comienzo de la carrera, pero se retiró después de decir que durante su servicio militar destruyó documentos con denuncias de acoso sexual.