Alemania: Comunidad judía espera hasta 10.000 refugiados ucranianos

AJN/Itongadol.- Miles de refugiados judeoucranianos han emigrado, al menos temporalmente, a Alemania, un país que alguna vez fue el peor enemigo de la nación judía, hoy en día un país que está interesado en atraer a tantos judíos como sea posible.

Según el demógrafo israelí Segio Della Pergola hay 118.000 judíos en Alemania, pero si se considera a aquellos que tienen derecho a mudarse a Israel según la Ley del Retorno, probablemente haya cerca de 200.000 judíos en toda Alemania.

La comunidad judía de Alemania era pequeña hasta principios de la década de 1990, cuando a decenas de miles de judíos de la ex Unión Soviética se les ofreció un estatus social y ayuda únicos. Dado que aproximadamente el 90% de la comunidad judía alemana está formada por inmigrantes de la ex Unión Soviética “tenemos que considerar que el 45% de la comunidad en Alemania tiene familia en Ucrania”, dijo Aron Schuster, director de la Oficina Central de Bienestar de los Judíos en Alemania (ZWST) a The Jerusalem Post.

Schuster agregó que “el hecho que tengamos un gran número de personas de origen ucraniano dentro de nuestras comunidades subraya por qué la guerra está tan cerca de nosotros y de nuestra comunidad”.

El ZWST se asoció con una organización llamada IsrAID Alemania y juntos ayudaron a unos 600 judíos ucranianos a llegar a Alemania.

“Fundamos IsrAID Alemania en respuesta a la crisis de refugiados de Siria y Afganistán. Ninguno de nosotros pensó que en realidad tendríamos que ayudar también a los judíos que se convertirían en refugiados de la noche a la mañana”, dijo Schuster.

“Hemos ayudado a una comunidad judía a evacuar de Ucrania a Rumania. En las últimas dos semanas, hemos organizado transportes de socorro.”

«Nos hemos dado cuenta de que muchos ucranianos consideraron ir a la capital de Moldavia, Kishinev (Chisinau). El caso es que Moldavia es el país más pobre de Europa. Por eso, hace unas tres semanas decidimos evacuar a los judíos a Alemania, a la ciudad de Frankfurt. Diariamente hemos estado enviando autobuses desde Moldavia a Alemania. Es un viaje muy largo, tarda unas 36 horas. Es muy desafiante porque hay que cruzar varias fronteras. Estamos trayendo a todas esas personas a Frankfurt y nuestros trabajadores sociales se encargan de ellas”.

“Lo que es muy singular para toda la comunidad judía y también para las organizaciones de toda Europa es que tenemos trabajadores sociales y voluntarios que hablan ruso y ucraniano. Esto es algo muy singular, algo que las organizaciones benéficas no judías en Alemania no tienen, ni siquiera la Cruz Roja.»

“No tienen tanta gente de habla rusa como nosotros, así que este es en realidad un punto único que la gente viene, toma y cuida”.

Schuster explicó que muchos de estos refugiados han pedido ayuda con vivienda. “Tratamos de encontrar lugares donde la gente pueda quedarse”, dijo, “Tenemos más de 100 comunidades judías repartidas por todo el país. Y casi todas las comunidades son muy, muy activas en el hospedaje”.

¿Cuántos judíos han llegado desde Ucrania? “Es muy difícil decirlo porque mucha gente viene sola. Tienen parientes en Alemania. Nunca los vemos porque van directamente a sus familiares. Estos son refugiados que no son monitoreados por nosotros. Hay otras organizaciones judías que traen autobuses con judíos a Alemania, como Jabad”.

Schuster dijo que ya han llegado a Alemania 12 autobuses llenos de unos 500 judíos ucranianos.

¿Quién financia esas actividades? “En su mayoría organizaciones humanitarias alemanas, pero los autobuses que traemos de Moldavia están financiados por donantes privados a través de la comunidad judía.»

“Esperamos hasta 10.000 refugiados judíos en Alemania en un futuro próximo, pero es difícil de decir.»

Schuster dijo que la mayoría de los refugiados que llegan a Alemania “tiene una necesidad especial de protección porque vemos principalmente madres que vienen con niños pequeños, sin sus maridos. Vemos a muchas personas mayores, algunas de ellas con demencia. También vemos a muchos sobrevivientes (de la Shoá) que vienen aquí y necesitan ayuda.»

«Lo que se necesita es traer a todas esas personas con necesidades especiales bastante rápido a nuestras escuelas regulares y jardines de infantes, y asegurarnos de que tengan hogares estables. Es un desafío…»