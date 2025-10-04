Witkoff junto a negociadores israelíes se reunirán con una delegación de Hamás en el Cairo

Itongadol.- El enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, viajó a Egipto junto con negociadores israelíes y árabes para participar en las conversaciones destinadas a implementar el plan impulsado por el presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, según informaron medios israelíes.

De acuerdo con el canal saudí Al Arabiya, una delegación de Hamás también tiene previsto llegar a El Cairo en la noche del sábado, y las negociaciones comenzarán formalmente el domingo.

Fuentes diplomáticas citadas por el medio israelí N12 afirmaron que existe una “ventana de tiempo limitada” para alcanzar un acuerdo, razón por la cual las partes están acelerando el proceso. “Nos dirigimos hacia una semana decisiva”, señaló un alto funcionario israelí.

El plan presentado por Trump establece la liberación de todos los rehenes, vivos y fallecidos, en un plazo de 72 horas tras la aprobación del acuerdo. Sin embargo, medios israelíes advirtieron que el calendario podría extenderse dependiendo de las condiciones sobre el terreno en Gaza.

Un funcionario de Hamás declaró a la agencia AFP que Egipto también organizará un “diálogo intra-palestino sobre la unidad nacional y el futuro de Gaza, incluida su administración”. “Estamos listos para comenzar las negociaciones de inmediato y resolver todos los temas pendientes”, agregó.

El canal Al Sharq informó que el acuerdo incluiría el intercambio de 250 prisioneros con cadena perpetua y más de 1.700 palestinos detenidos tras los ataques del 7 de octubre. Por su parte, N12 reveló que las autoridades de seguridad israelíes ya comenzaron a elaborar la lista de prisioneros que podrían ser liberados, mientras ambas partes trabajan en mapas de retirada.

La delegación israelí busca concentrar las discusiones en la liberación inmediata de los rehenes, dejando para una fase posterior los temas sobre la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel de Gaza, la definición de un cese total del fuego y los nombres concretos de los prisioneros a liberar.

El negociador palestino-estadounidense Bishara Bahbah dijo al medio Walla que el acuerdo “podría realmente marcar el fin de la guerra y la liberación de todos los rehenes”. “Puedo ver ante mis ojos el final del conflicto y la liberación de todos los cautivos”, aseguró.

Previamente, el presidente Donald Trump había exhortado a Israel a detener los bombardeos sobre Gaza para permitir la liberación segura de los rehenes. “Israel debe detener inmediatamente los ataques para que podamos sacar a los rehenes de forma rápida y segura. Ya estamos trabajando en los detalles. Esto no se trata solo de Gaza, sino de una paz largamente buscada en Medio Oriente”, escribió en Truth Social.

Tras esas declaraciones, las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron el paso a operaciones exclusivamente defensivas dentro de Gaza, en coordinación con el equipo de Trump. No obstante, funcionarios israelíes advirtieron que, si las conversaciones en El Cairo fracasan, Israel reanudará las operaciones ofensivas en la Franja.