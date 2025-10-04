Inicio INTERNACIONALES Trump agradece a Israel por frenar los ataques en Gaza, pero advierte: “Hamás debe actuar rápido o todo se acabará”

Trump agradece a Israel por frenar los ataques en Gaza, pero advierte: “Hamás debe actuar rápido o todo se acabará”

Por Gustavo Beron
Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su agradecimiento a Israel por detener temporalmente los ataques en Gaza para dar una oportunidad al acuerdo de liberación de rehenes y al plan de paz propuesto por Washington.

“Israel ha detenido temporalmente los bombardeos para dar al acuerdo de liberación de rehenes y de paz la oportunidad de completarse”, escribió Trump en sus redes sociales, aunque advirtió que “Hamás debe moverse rápido, o todo se acabará”.

“No toleraré demoras —que muchos creen que ocurrirán— ni ningún resultado en el que Gaza vuelva a representar una amenaza”, añadió el mandatario, antes de concluir con un mensaje directo: “Hagámoslo rápido. ¡Todos serán tratados con justicia!”.

Las declaraciones se conocieron tras reportes de que un ataque israelí en Gaza habría causado la muerte de diez personas, entre ellas varios niños, en medio de la pausa anunciada por el gobierno israelí.

