Itongadol.- El próximo 7 de octubre se cumplirán dos años de la masacre de Hamás, cuando miles de terroristas irrumpieron en las comunidades del sur de Israel, asesinaron a más de 1.200 personas y secuestraron a 251, incluidos soldados y civiles, mujeres, niños y adultos mayores, en un acto de crueldad sin precedentes.

Mientras se activaban las sirenas por el lanzamiento de misiles, decenas de comunidades fronterizas a Gaza fueron invadidas. Kibutzim como Nir Oz, Be’eri, Kfar Aza y Nahal Oz, vivieron el horror con los incendios a casas y automóviles, saqueos, civiles asesinados dentro de sus hogares, cuerpos encontrados en las calles y personas tomadas como rehenes.

Pero quizás el hecho más recordado y más desgarrador fue el ataque al festival Nova, cerca del kibutz Re’im, que atraía a miles de jóvenes reunidos por la música y la paz. Allí, se estima que unos 364 asistentes fueron asesinados y al menos 44 fueron tomados como rehenes. En la huida, muchas personas fueron atacadas en la ruta 232, donde se encontraron cuerpos, vehículos incendiados o abandonados, y decenas de asesinados dentro de los refugios antibombas.

El ataque de Hamás también incluyó graves agresiones sexuales utilizadas como armas de guerra, tanto en el festival Nova, como en bases militares, kibutzim como Re’im, Nir Oz y Kfar Aza. Allí se denunciaron violaciones en manada, mutilaciones genitales, uso de objetos en los cuerpos de las víctimas, y en muchas situaciones las víctimas fueron asesinadas durante o poco después del abuso sexual. Las mujeres sometidas a estas agresiones incluyeron niñas, según testimonios de rehenes liberados. En algunos casos se obligaba a desnudar a víctimas, se las ataba, y se usaban humillaciones explícitas.

La sociedad israelí, marcada por la tragedia, todavía no ha podido superar el horror de ese ataque. El Foro de Familias de Rehenes sigue pidiendo la liberación de los 48 rehenes que continúan retenidos en Gaza.

Mientras tanto, el gobierno encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, a pesar de haber recibido fuertes críticas internas y externas por el manejo del conflicto, resaltó que no descansará hasta que Hamás sea derrotado en Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron esta semana una fuerte ofensiva contra la Ciudad de Gaza, que incluyó tanto ataques de la Fuerza Aérea israelí como una operación terrestre. En las últimas 48 horas, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Artillería han atacado más de 150 objetivos en Ciudad de Gaza. Entre ellos se incluyen infraestructuras militares, depósitos de armas, túneles subterráneos y posiciones operativas de Hamás, que Israel considera parte de la red logística y de mando del grupo islamista.

Por su parte, el ministro de Defensa del Estado judío, Israel Katz, afirmó ayer: “De Hamás necesitamos sólo dos cosas, y no nos las dará voluntariamente: que libere a todos los rehenes y que se desarme. La gran fuerza del ataque aquí… no sólo derrota militarmente a Hamás, sino que crea un apalancamiento mayor para la liberación de los rehenes”.

En estos casi dos años, unos 900 soldados israelíes murieron en combate y más de 6.000 resultaron heridos. Para la última operación, más de 50.000 reservistas fueron convocados por el ejército. Jóvenes que dejan sus estudios o su trabajo, padres que dejan a sus hijos sin saber cuándo volverán a verse, miles de vidas interrumpidas en medio de una guerra devastadora de la que no puede visualizarse un final.