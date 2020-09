Washington se prepara para la firma del histórico acuerdo de paz de Israel con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein

Itongadol/Agencia AJN.- Mientras los israelíes se preparan para entrar en un encierro de tres semanas para frenar la propagación del brote de coronavirus, unas 700 personas asistirán a la ceremonia del martes en la Casa Blanca, donde el primer ministro Benjamin Netanyahu y los ministros de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein establecerán relaciones diplomáticas.

Antes de la ceremonia, Netanyahu se reunirá en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha mediado en el avance diplomático.

Los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein estarán representados en la ceremonia de firma por sus ministros de Relaciones Exteriores, Abdullah bin Zayed Al Nahyan y Abdullatif bin Rashid Al Zayani, respectivamente.

Se dijo también que la administración Trump estaba trabajando para conseguir que representantes de otras naciones árabes asistieran a la ceremonia de firma como señal de apoyo tácito a la creciente tendencia a la normalización.

Hablando el lunes en una declaración en vídeo desde Washington, Netanyahu sostuvo lo que dijo que eran los borradores de los acuerdos con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. «Hemos trabajado en esto durante muchos años. El momento llegará mañana. Este es un punto de inflexión grande en la historia de Israel, así como en la historia de Medio Oriente. Tendrá un enorme y positivo impacto en todos los israelíes», expresó el mandatario.

«Les prometo, por lo que veo aquí, que más países están en camino», agregó.

Netanyahu y Trump iban tendrán una reunión bilateral en la Casa Blanca a las 11 a.m. (6 p.m. de Israel), y poco después una reunión con los ministros de Asuntos Exteriores de los Emiratos y Bahrein.

La ceremonia oficial se celebrará a las 12 del mediodía (19 de Israel) en el jardín sur de la Casa Blanca, donde fue la firma de los acuerdos de Oslo con los palestinos el 13 de septiembre de 1993. A continuación, los dirigentes pronunciarán discursos y se tocarán los himnos nacionales de los países, seguidos por una cena.

Unas 700 personas estarán en la audiencia, según el Canal 12, que dijo que entre los invitados estarán la ex embajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas Nikki Haley, el multimillonario Ron Lauder y el ex primer ministro británico Tony Blair. La estación dijo que no estaba claro si Gilad Erdan, el enviado de Israel a la ONU, que también está previsto que asuma como embajador en Washington, estará presente.

Si bien los textos de los acuerdos aún no han sido publicados, los periodistas israelíes dijeron que Netanyahu firmará un «tratado de paz» con los Emiratos Árabes Unidos y una «declaración de paz» separada con Bahrein.

El primero es un tratado con valor jurídico internacional, que debe ser aprobado por el Parlamento israelí, mientras que el segundo es simplemente una declaración conjunta en la que se establece un compromiso con la paz.

Discutiendo el acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos, un funcionario anónimo dijo a los periodistas que «la diferencia entre este acuerdo y los de Jordania o Egipto es que no pone fin a un estado de guerra». Además, adelantó que ambos acuerdos con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein que se firmarán el martes mencionan diversas áreas de cooperación previstas entre los respectivos países.

El funcionario se negó a revelar si el acuerdo incluiría compromisos israelíes en relación con la cuestión palestina. «Hay mucha sensibilidad porque estamos hablando de cuatro jugadores aquí, y como tal, los detalles no serán revelados de antemano», dijo.

Aunque el acuerdo de paz con los Emiratos será más detallado que la declaración que Netanyahu firmará con Bahrein, todavía hay cuestiones con respecto a los Emiratos Árabes Unidos que se finalizarán después de la ceremonia del martes, dijo el funcionario. Estos fueron discutidos la semana pasada cuando una delegación israelí encabezada por el presidente del Consejo de Seguridad Nacional, Meir Ben Shabbat, visitó Abu Dabi.

El ministro de Defensa Benny Gantz dijo a las noticias del Canal 13 el lunes que había visto el tratado con los Emiratos Árabes Unidos y que había sido redactado «profesionalmente» por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Gantz también habló con su homólogo bahreiní antes de la ceremonia, según la agencia oficial de noticias de Bahrein. Ambos hablaron de la importancia de la estabilidad regional y de sus expectativas de que se establecieran lazos fuertes, y Gantz invitó a Abdullah bin Hassan al-Nuaimi a visitar Israel.

Netanyahu – que es el único representante del gobierno de Israel en el evento, a diferencia de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que envían hasta ocho ministros cada uno- reanudó la planificación del próximo cierre al llegar a Washington el martes por la mañana, dijo su oficina.

«Netanyahu mantuvo una conferencia telefónica de consulta sobre los preparativos para el cierre con el ministro de Salud Yuli Edelstein, el viceministro de Salud Yoav Kisch, Ben Shabbat, el director de ‘Magen Yisrael’ Prof. Ronni Gamzu, el Director General del Ministerio de Salud Prof. Chezy Levy y otros funcionarios», dijo su oficina en una declaración que incluye una foto de Netanyahu en su alojamiento en Blair House.

En su declaración en vídeo, Netanyahu dijo: «Incluso mientras estoy comprometido en este importante trabajo diplomático, no olvido ni por un momento que estos son días difíciles para todos nosotros. Hoy logré hablar con el ministro de Finanzas y el ministro de Salud, y mañana por la tarde, cuando regrese a Israel, seguiremos trabajando juntos para ustedes, ciudadanos de Israel, para que podamos superar el coronavirus y también traer la paz».

El primer acuerdo de normalización, entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, fue anunciado el 13 de agosto por Trump. Según los tres gobiernos en una declaración conjunta, el acuerdo permitirá a los Emiratos Árabes Unidos establecer vínculos plenos con Israel, sacando así a la luz una relación de larga data, pero principalmente encubierta.

El acuerdo entre Israel y Bahrein fue anunciado el viernes, cuando una declaración conjunta publicada por Trump dijo que Bahrein e Israel se unirían a la ceremonia del 15 de septiembre y firmarían su propia Declaración de Paz con Israel. Se había visto a Bahrein acercarse a Israel en los últimos años, y el año pasado acogió la puesta en marcha del elemento económico del plan de paz israelí-palestino de la administración Trump.

Sin embargo, la ceremonia de firma aún está a un paso de la ratificación oficial en virtud de la legislación israelí, que, según los expertos jurídicos, requiere el sello del gabinete y del Parlamento para los tratados de paz oficiales.