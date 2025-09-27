Trump impulsa un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y abrir camino hacia un Estado palestino

Itongadol.- La propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza alienta a los palestinos a permanecer en la Franja y contempla la creación de un camino hacia un futuro Estado palestino, según una copia del plan obtenida por The Times of Israel.

El documento de 21 puntos, compartido por EE.UU. con un reducido grupo de países árabes y musulmanes a principios de esta semana en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, también contiene cláusulas que han sido parte de distintas propuestas presentadas por varios actores en los últimos meses —desde la liberación de todos los rehenes hasta la salida de Hamás del poder.

Pero la decisión de alentar explícitamente a los palestinos a permanecer en Gaza marca una evolución significativa en la postura de Washington sobre el tema, teniendo en cuenta que en febrero el presidente estadounidense Donald Trump sorprendió al mundo al hablar de la posibilidad de que EE.UU. se hiciera cargo de Gaza y trasladara de manera permanente a toda su población, de aproximadamente dos millones de personas.

Esas declaraciones dieron impulso a la idea, promovida tanto por socios de la coalición de extrema derecha del primer ministro Benjamín Netanyahu como por dirigentes políticos israelíes más moderados, de “fomentar la migración voluntaria” de los gazatíes, aunque hasta ahora sin éxito.

Además, la inclusión en el plan de una eventual vía hacia un futuro Estado palestino, una vez que avance la reconstrucción de Gaza y se complete la reforma de la Autoridad Palestina, también supone un cambio respecto a la política mantenida hasta el momento por la administración Trump, que había evitado expresamente apoyar la solución de dos Estados.

El plan obtenido por The Times of Israel —y autenticado por dos fuentes familiarizadas con el tema— incluso prevé que EE.UU. establezca un diálogo con Israel y los palestinos para acordar un “horizonte político” de “coexistencia pacífica”.

Si bien estos términos representan un punto a favor para los palestinos, la propuesta, elaborada principalmente por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff —y que será ajustada en los próximos días— también incluye cláusulas largamente exigidas por Israel.

Entre ellas: el compromiso de desarme de Hamás, la desmilitarización de Gaza y el establecimiento de un proceso de desradicalización de la población.

El plan no especifica el orden exacto de aplicación de estas medidas, pero parece que entrarían en vigor en paralelo con el fin de la guerra.

Estos requisitos probablemente conviertan a la propuesta en un trago amargo para Hamás, y la idea de abrir un camino hacia un futuro Estado palestino podría ser una línea roja para Netanyahu, que ha hecho campaña durante años presumiendo haber bloqueado la solución de dos Estados. En la Asamblea General de la ONU, el primer ministro israelí declaró:

“Dar a los palestinos un Estado a un kilómetro de Jerusalem después del 7 de octubre es como darle a Al-Qaeda un Estado a un kilómetro de Nueva York después del 11 de septiembre. Es una locura total. Es una insensatez, y no lo haremos… Israel no permitirá que nos impongan un Estado terrorista a la fuerza”.

Por su parte, Trump se mostró optimista el viernes respecto a sus posibilidades de éxito, afirmando ante periodistas que “un acuerdo podría estar ya en camino”, antes de publicar en Truth Social:

“Llevamos cuatro días de intensas negociaciones, y continuarán tanto como sea necesario hasta alcanzar un acuerdo exitoso”.

“Todos los países de la región están involucrados, Hamás es muy consciente de estas discusiones e Israel ha sido informado en todos los niveles, incluido Bibi Netanyahu”, agregó, usando el apodo del primer ministro.

Sin embargo, una fuente citada por The Times of Israel señaló que el plan aún no ha sido presentado en su totalidad a Hamás.

El documento estadounidense carece de muchos detalles, por lo que probablemente sean necesarias negociaciones posteriores incluso si las partes aceptan el plan.

¿Cuáles son los 21 puntos?

Estos son los contenidos del plan, que han sido parafraseados a pedido de las fuentes que lo facilitaron:

Gaza será una zona desradicalizada y libre de terrorismo que no represente una amenaza para sus vecinos.

Gaza será reconstruida para beneficio de su población.

Si Israel y Hamás aceptan la propuesta, la guerra terminará inmediatamente, con las Fuerzas de Defensa de Israel deteniendo todas sus operaciones y retirándose gradualmente de la Franja.

Dentro de las 48 horas posteriores a la aceptación pública del acuerdo por parte de Israel, se devolverán todos los rehenes, vivos y muertos.

Una vez devueltos los rehenes, Israel liberará a varios cientos de prisioneros de seguridad palestinos condenados a cadena perpetua y a más de 1.000 gazatíes detenidos desde el inicio de la guerra, junto con los cuerpos de varios cientos de palestinos.

Tras la devolución de los rehenes, a los miembros de Hamás que se comprometan con la coexistencia pacífica se les otorgará amnistía, mientras que aquellos que deseen abandonar la Franja recibirán paso seguro hacia países receptores.

Una vez alcanzado el acuerdo, la ayuda humanitaria se incrementará en la Franja, con niveles no inferiores a los establecidos en el acuerdo de rehenes de enero de 2025, que incluía 600 camiones de ayuda diaria, junto con la rehabilitación de infraestructuras críticas y el ingreso de equipos para remover escombros.

La ayuda será distribuida —sin interferencias de ninguna de las partes— por las Naciones Unidas y la Media Luna Roja, junto con otras organizaciones internacionales no vinculadas ni a Israel ni a Hamás.El texto de esta cláusula parece intencionalmente ambiguo y deja abierta la posibilidad de que continúe operando la Fundación Humanitaria de Gaza, técnicamente estadounidense, aunque fue creada por israelíes vinculados al gobierno para encajar con la estrategia israelí de guerra.

Gaza será gobernada por un gobierno temporal y transicional compuesto por tecnócratas palestinos, responsables de los servicios cotidianos para la población. Este comité estará supervisado por un nuevo organismo internacional establecido por EE.UU. en consulta con socios árabes y europeos. Será el encargado de establecer el marco de financiación para la reconstrucción de Gaza hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reformas.Este es el primer punto que menciona a la Autoridad Palestina, con sede en Ramala. Israel la ha descartado como potencial gobernante en Gaza, lo que complica los esfuerzos para sumar asistencia árabe en la gestión posguerra, dado que la comunidad internacional considera esencial unificar Cisjordania y Gaza bajo un único gobierno reformado para alcanzar la estabilidad a largo plazo.La decisión de reservar el rol de la Autoridad Palestina para una fecha posterior, aún no definida, será difícil de aceptar para Ramala, aunque tiene escaso margen de maniobra en estas discusiones.Este punto parece inspirarse fuertemente en el plan del ex primer ministro británico Tony Blair para poner fin a la guerra, revelado por The Times of Israel a principios de este mes. Blair y el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner han trabajado durante meses en el dossier de Gaza, asesorando a Witkoff.

Se elaborará un plan económico para reconstruir Gaza mediante la convocatoria de expertos con experiencia en el diseño de ciudades modernas en Oriente Medio y teniendo en cuenta planes existentes para atraer inversiones y generar empleo.

Se establecerá una zona económica con tarifas reducidas y tasas de acceso a ser negociadas por los países participantes.

Nadie será obligado a abandonar Gaza, pero quienes decidan hacerlo podrán regresar. Además, se alentará a los gazatíes a permanecer en la Franja y se les ofrecerá la oportunidad de construir un mejor futuro allí.

Hamás no tendrá ningún papel en el gobierno de Gaza. Habrá un compromiso para destruir y detener la construcción de cualquier infraestructura militar ofensiva, incluidos los túneles. Los nuevos líderes de Gaza se comprometerán a la coexistencia pacífica con sus vecinos.

Se establecerá una garantía de seguridad proporcionada por socios regionales, para asegurar que Hamás y otras facciones gazatíes cumplan sus obligaciones y que Gaza deje de representar una amenaza para Israel o para su propia población.

EE.UU. trabajará con socios árabes e internacionales para desarrollar una fuerza internacional de estabilización temporal que se desplegará de inmediato en Gaza para supervisar la seguridad. Esta fuerza desarrollará y entrenará a una fuerza policial palestina, que servirá como cuerpo de seguridad interna a largo plazo.

Israel no ocupará ni anexará Gaza, y las Fuerzas de Defensa de Israel cederán gradualmente el territorio que controlan, a medida que las nuevas fuerzas de seguridad reemplacen su presencia y se consolide la estabilidad en la Franja.

Si Hamás retrasa o rechaza la propuesta, los puntos anteriores se aplicarán en las zonas libres de terrorismo, que las Fuerzas de Defensa de Israel entregarán gradualmente a la fuerza internacional de estabilización.

Este es el primer punto que contempla la posibilidad de implementar el acuerdo de manera parcial, incluso si Hamás no lo acepta en su totalidad.