Zelensky confirma que Israel envió baterías Patriot a Ucrania

Itongadol.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, confirmó que Israel ha suministrado a su país un sistema de defensa aérea Patriot, que ya fue instalado y se encuentra operativo en territorio ucraniano. Además, aseguró que Kyiv recibirá dos baterías adicionales en el próximo otoño.

“La batería ya está instalada”, afirmó Zelensky en declaraciones oficiales, en las que destacó que el envío de los sistemas constituye un refuerzo estratégico frente a los ataques aéreos y de misiles rusos.

La confirmación llega tres meses después de que el embajador israelí en Kiev, Michael Brodsky, sorprendiera al reconocer públicamente que Jerusalem había transferido sistemas Patriot a Ucrania. En aquel momento, sus dichos representaron la primera admisión de una ayuda militar directa de Israel a Kyiv, aunque el Ministerio de Exteriores israelí desmintió la afirmación poco después. Hasta el anuncio de Zelensky, no había existido ninguna confirmación oficial adicional.

En una entrevista de junio con la bloguera ucraniana Marichka Dubenko, Brodsky había señalado que los sistemas en cuestión fueron originalmente provistos a Israel por Estados Unidos en la década de 1990 y utilizados durante años por las Fuerzas de Defensa de Israel. “Acordamos transferirlos a Ucrania”, explicó, agregando: “Cuando se dice que Israel no ha brindado asistencia militar, eso simplemente no es cierto”.

El sistema Patriot (MIM-104), desarrollado por la empresa estadounidense Raytheon a finales de los años 70, está diseñado para interceptar aeronaves y misiles, y está compuesto por baterías de lanzamiento, radares y unidades de comando y control.

Según un informe del Financial Times publicado hace más de un año, Washington, Israel y Kyiv discutían el traspaso de ocho baterías Patriot M901 PAC-2 de unos 30 años de antigüedad, que podían mejorar significativamente la defensa ucraniana frente a los ataques rusos. En mayo, The New York Times también informó que algunos de esos sistemas ya habían llegado a Ucrania.

En julio, el presidente estadounidense Donald Trump anunció formalmente que Washington suministraría a Ucrania “las armas más avanzadas” para su guerra contra Rusia. Precisó que las baterías Patriot y los misiles asociados serían financiados por países de la OTAN y no por los contribuyentes estadounidenses.

Trump, además, expresó su frustración con el presidente ruso, Vladímir Putin, al señalar que ambos habían alcanzado entendimientos en torno a Ucrania en varias ocasiones, pero que estos se derrumbaron rápidamente. “Estoy decepcionado con el presidente Putin”, declaró. “Pensé que habíamos llegado a un acuerdo hace dos meses, pero parece que no está sucediendo”.

La confirmación de Zelensky supone un hito en la cooperación militar entre Ucrania e Israel, y coloca a Jerusalem en una posición más activa dentro del entramado internacional de apoyo a Kyiv frente a la invasión rusa.