Equipo israelí excluido de carrera de ciclismo en Italia por “razones de seguridad”

Itongadol.- El equipo israelí Israel Premier Tech fue excluido de la próxima edición del Giro dell’Emilia, prevista para el 4 de octubre en Italia, debido a “razones de seguridad pública”, anunciaron los organizadores de la carrera.

Adriano Amici, presidente de GS Emilia, la compañía encargada de la organización de esta prueba de un día, explicó a AFP: “Nos vimos obligados a tomar una decisión difícil: el equipo no se alineará en la salida. La atmósfera es demasiado tensa, el riesgo de altercados demasiado alto, y no tuvimos otra opción”. Amici señaló que el circuito final de la carrera, que incluye cinco ascensos, podría convertirse en un punto crítico de protestas y disturbios.

La medida se produce en medio de crecientes protestas pro-palestinas en Europa. En Bologna, el consejo de la ciudad, liderado por el Partido Democrático, había instado previamente a la exclusión del equipo israelí, alegando “graves crímenes de guerra cometidos por el gobierno de Israel en Gaza”. Roberta Li Calzi, subalcaldesa de deportes de la ciudad, respaldó la decisión: “La presencia de un equipo vinculado al gobierno israelí resulta problemática a la luz de lo que está ocurriendo en Gaza”.

No es la primera vez que el equipo enfrenta protestas internacionales. Durante la Vuelta a España de agosto, manifestaciones anti-Israel obligaron a los organizadores a acortar cuatro etapas, incluida la final en Madrid, tras interrupciones masivas que alteraron el desarrollo de la carrera.

AFP también reportó que Israel Premier Tech, propiedad del empresario Sylvan Adams, podría enfrentar futuras exigencias para cambiar su nombre y eliminar la palabra “Israel” de la denominación del equipo.

El Giro dell’Emilia es una prueba de 199 kilómetros que une Mirandola con Bologna. Forma parte del circuito ProSeries —la segunda categoría del ciclismo profesional— y tradicionalmente sirve como preparación para el Giro de Lombardia, la última carrera “monumento” de la temporada, programada para el 11 de octubre en el norte de Italia.

La exclusión del equipo israelí refleja la creciente politización de las competiciones deportivas internacionales, donde conflictos bélicos y tensiones diplomáticas pueden afectar directamente la participación de atletas y equipos.