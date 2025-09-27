Inicio MEDIO ORIENTE Aniversario de Nasrallah. Secretario de Hezbollah, Naim Qassem: “No abandonaremos el campo de batalla ni entregaremos nuestras armas”

Aniversario de Nasrallah. Secretario de Hezbollah, Naim Qassem: “No abandonaremos el campo de batalla ni entregaremos nuestras armas”

Por Gustavo Beron
0 Comentarios

Itongadol.- El secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, reafirmó la postura de la organización durante el acto central por el primer aniversario de la muerte de Hassan Nasrallah a manos de las Fuerzas de Defensa de Israel. En su discurso, aseguró que el movimiento chiita no renunciará a su arsenal ni a la confrontación con Israel.

Qassem rechazó los recientes planteos de Washington y acusó a Estados Unidos de buscar debilitar a Hezbollah. “Las declaraciones del enviado estadounidense Tom Brake dicen claramente que Washington quiere neutralizar nuestras armas y que no suministrará armamento al ejército libanés para que pueda enfrentarse a Israel. Desarmar significa desmantelar nuestro poder, en respuesta a la demanda de Israel y para lograr sus objetivos. No lo permitiremos y llevaremos a cabo un enfrentamiento como el que hubo en Karbala”, afirmó.

En paralelo a la ceremonia y al discurso de Qassem, medios libaneses reportaron el sobrevuelo de drones de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre Beirut, lo que añadió tensión a la conmemoración en la que participaron miles de simpatizantes.

El mensaje de Qassem refuerza el rechazo de Hezbollah a los llamados internacionales para desarmarse tras la muerte de su histórico líder, en un contexto en el que el gobierno libanés enfrenta crecientes presiones internas y externas para limitar la influencia de la organización respaldada por Irán.

