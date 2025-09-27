Hezbollah conmemora un año de la muerte de Hassan Nasrallah, eliminado por Israel

Itongadol.- Miles de seguidores de Hezbollah se congregaron hoy en el mausoleo del exlíder del grupo, Hassan Nasrallah, para conmemorar el primer aniversario del asesinato del que fuera su máximo dirigente, abatido por un bombardeo israelí el 27 de septiembre de 2024 en los suburbios del sur de Beirut.

La organización, respaldada por Irán y debilitada tras la guerra con Israel del año pasado, organizó una serie de actos conmemorativos en distintos puntos del país. En la ceremonia principal, celebrada cerca del aeropuerto de Beirut, los asistentes ondearon la bandera amarilla de Hezbolá junto a banderas libanesas, palestinas e iraníes, mientras desde megafonía sonarían cantos partidistas y plegarias religiosas, según constató un enviado de la AFP.

El carismático Nasrallah, figura central en la política y la lucha armada del Líbano y la región durante décadas, fue eliminado en un poderoso ataque aéreo israelí que marcó un punto de inflexión para la organización. Desde entonces, y pese a la visibilidad pública que mantienen sus actos, Hezbolá ha sufrido importantes pérdidas en su estructura militar y en su liderazgo.

El nuevo secretario general, Naim Qassem, participó en los homenajes acompañado por destacados visitantes, entre ellos el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, cuya presencia subraya los lazos estrechos entre Teherán y la milicia libanesa. En su discurso, los dirigentes reivindicaron la continuidad de la resistencia y el legado de Nasrallah como símbolo de oposición a Israel.

Pese a las órdenes gubernamentales y las presiones internacionales para limitar el poder de la organización, muchos congregados rechazaron la idea de que Hezbolá deba entregar su arsenal al Estado libanés. “Lo ocurrido desde la última guerra no ha hecho más que aumentar nuestro entusiasmo y nuestra fuerza. Hoy tenemos una nueva causa: no vamos a renunciar a nuestras armas ni las entregaremos”, declaró Wisam Hodroj, de 51 años, que viajó desde Irak para asistir al acto.

Un estudiante universitario de 21 años, Ali Jaafar, resumió el sentir de buena parte de la multitud: “Que entreguemos las armas es el sueño de los enemigos, internos y externos —pero seguirá siendo solo un sueño”.

El aniversario se celebra en un clima de alta tensión política en Líbano. Tras el conflicto, el gobierno de Beirut llegó a ordenar que el Ejército desarme a Hezbolá en el sur del país, una medida que profundiza la fractura entre el Estado y la organización, que durante años fue vista como un actor militar paralela al Estado mismo.

Analistas señalan que, aunque la capacidad militar de Hezbolá quedó mermada tras la campaña israelí, la organización conserva un poder político y social significativo en amplios sectores de la sociedad libanesa y continuará siendo un factor de inestabilidad en la región mientras no existan soluciones políticas integrales. Las conmemoraciones de hoy muestran, en todo caso, que el grupo busca proyectar unidad y resiliencia ante sus simpatizantes.