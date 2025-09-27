Alto funcionario iraní pide unidad regional contra “las conspiraciones de Israel”

Itongadol.- El jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, instó a los países de Medio Oriente a dejar de lado sus diferencias y a cooperar estrechamente frente a lo que describió como “las conspiraciones de Israel”.

Larijani realizó estas declaraciones en Beirut, adonde viajó para participar en los actos por el aniversario del asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, abatido por Israel en Líbano. La visita refuerza la alianza estratégica entre Teherán y la organización chií, que ha recibido durante cuatro décadas apoyo financiero y armamentístico de Irán.

En un encuentro de casi una hora con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, Larijani afirmó: “Hoy, frente a las conspiraciones de Israel, los Estados de la región deben cooperar estrechamente, y aun si existen desacuerdos entre ellos, deben dejarlos de lado”.

El funcionario también celebró el llamado de Naim Qassem, actual líder de Hezbollah, para que Arabia Saudita abra “una nueva página” tras años de tensiones con la organización, calificando ese gesto como “un paso en la dirección correcta”. Según Larijani, tanto Riad como Hezbollah comparten “un enemigo común” en Israel.

Consultado sobre las versiones de que Israel podría lanzar nuevas operaciones militares contra Irán, el funcionario respondió: “Estamos preparados para enfrentar todos los escenarios, pero no creo que los israelíes actúen con semejante estupidez. Si lo hacen, recibirán una fuerte represalia”. No dio más detalles sobre qué tipo de respuesta consideraría Teherán.

El discurso de Larijani refleja la estrategia iraní de proyectar un frente unido contra Israel en un momento en que Hezbollah enfrenta una de sus crisis más profundas. Tras 14 meses de enfrentamientos con Israel, que concluyeron en noviembre con un alto el fuego mediado por Estados Unidos, el grupo perdió a numerosos comandantes políticos y militares en ataques selectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel, debilitando su estructura de mando.

Analistas destacan que la visita de Larijani a Beirut busca no solo mostrar respaldo a Hezbollah, sino también explorar un acercamiento con Arabia Saudita, país que en los últimos años ha comenzado a reconfigurar sus alianzas en la región.