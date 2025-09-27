Ucrania ataca nuevamente una refinería petrolera en el sur de Rusia

Itongadol.- Drones ucranianos alcanzaron por segunda vez en un mes la refinería de Afipsky, en la región rusa de Krasnodar, informaron autoridades locales.

De acuerdo con el centro regional de crisis, los restos de uno de los drones impactaron en una de las unidades de la refinería y provocaron un incendio que se extendió por unos 30 metros cuadrados antes de ser controlado. No se registraron víctimas.

La refinería de Afipsky es una de las más grandes del sur de Rusia, con una capacidad de procesamiento de 9,1 millones de toneladas de crudo al año y dos unidades principales de destilación. El complejo ya había sido atacado previamente el 28 de agosto, pocas semanas después de que un golpe anterior, el 7 de agosto, obligara a detener una de sus unidades. Además, el 30 de agosto drones también alcanzaron la refinería de Krasnodar, vinculada a Afipsky.

Desde principios de agosto, Ucrania ha intensificado sus ataques contra la infraestructura petrolera rusa, dejando fuera de operación al menos cinco grandes refinerías. Según cálculos de Reuters, estos ataques redujeron en un 17% la capacidad de refinación de Rusia, lo que equivale a unos 1,1 millones de barriles diarios.

Fuentes del sector citadas por el diario Kommersant indicaron que la producción de gasolina se redujo en aproximadamente un 10%. Más de 300 estaciones de servicio en distintas regiones de Rusia cerraron, mientras que otras aplicaron un racionamiento de entre 10 y 20 litros por cliente. Al mismo tiempo, los precios mayoristas de la gasolina aumentaron entre un 40% y 50% desde comienzos de año.

En el plano político, el presidente ucraniano Volodímir Zelensky afirmó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, respaldó los ataques a instalaciones energéticas rusas, describiendo la posición de Washington como una política de “ojo por ojo”. Tras reunirse con Zelensky, Trump declaró ante periodistas que Rusia enfrenta “una crisis de combustible y serios problemas en su economía”.