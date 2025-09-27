Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron 120 objetivos en Gaza

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que en las últimas 24 horas su Fuerza Aérea alcanzó alrededor de 120 objetivos en la Franja de Gaza, en el marco de la intensificación de las operaciones terrestres en Ciudad de Gaza. Entre los blancos atacados se incluyeron edificios utilizados por grupos terroristas, combatientes armados y otras infraestructuras vinculadas a Hamás y la Yihad Islámica Palestina.

Según el comunicado militar, la 98ª División eliminó a varios hombres armados durante combates urbanos y descubrió depósitos de armamento, entre ellos lanzacohetes RPG y proyectiles listos para ser utilizados. Además, la división coordinó ataques de drones contra un puesto de vigilancia de Hamás y un punto de reunión de milicianos de la Yihad Islámica.

En paralelo, las divisiones 162ª y 36ª continuaron su avance dentro de Ciudad de Gaza. Las tropas abatieron a más combatientes e identificaron y destruyeron infraestructura clave de Hamás, incluidas entradas de túneles y redes subterráneas utilizadas para movilizar a sus operativos.

El ejército destacó que estas operaciones buscan desmantelar la capacidad militar de Hamás y sus aliados en la Franja, mientras se mantiene la presión sobre las principales concentraciones urbanas del enclave.

Fuentes militares aseguraron que la ofensiva combina ataques aéreos de precisión con maniobras terrestres para “neutralizar amenazas inmediatas y reducir los riesgos para las fuerzas israelíes en el terreno”.