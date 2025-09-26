El Al e Israir enviarán vuelos de rescate para los peregrinos jasídicos varados en Rumania por Rosh Hashaná

Itongadol.- El Al e Israir anuncian que operarán vuelos especiales de rescate para traer de regreso a cientos de peregrinos israelíes varados en Rumania que habían viajado a la pequeña ciudad de Uman, en el centro de Ucrania, como parte de una peregrinación anual.

Cientos de judíos israelíes, principalmente jasidim, que regresaron desde Uman vía Tulcea en Rumania en los últimos días, están varados sin posibilidad de regresar a Israel debido a la congestión y retrasos significativos en los cruces fronterizos que llevaron a la cancelación de sus vuelos con aerolíneas extranjeras, dice El Al en un comunicado.

El sábado por la noche, tras el Shabat, El Al prevé operar un avión de 300 plazas desde Bucarest hasta el aeropuerto Ben-Gurión de Tel Aviv. La decisión se tomó tras una conversación con el presidente del Shas, el diputado Aryeh Deri, la ministra de Transporte, Miri Regev, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, para facilitar el regreso de los israelíes al país.

A partir de la mañana del domingo, Israir planea operar tres vuelos con disponibilidad de asientos para traer de regreso a 540 pasajeros desde los aeropuertos de Bacau y Bucarest en Rumania a Israel.

Cada año, decenas de miles de judíos viajan a Uman desde todas partes del mundo para visitar la tumba del rabino Najman de Bratslav (1772-1810) para Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, que este año se celebra el 23 y 24 de septiembre.