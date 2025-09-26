Negociaciones entre Israel y Siria se estancan por pedido de un corredor humanitario para los drusos

Itongadol.- Las conversaciones para alcanzar un pacto de seguridad entre Israel y Siria enfrentan un obstáculo de último momento debido a la exigencia israelí de establecer un “corredor humanitario” hacia la comunidad drusa en la provincia siria de Sweida, informaron a Reuters cuatro fuentes al tanto de las negociaciones.

En las últimas semanas, Damasco y Jerusalem habían estado cerca de acordar los lineamientos de un pacto tras meses de diálogos facilitados por Estados Unidos en Bakú, París y Londres, que se aceleraron en la previa de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El acuerdo buscaba crear una zona desmilitarizada que incluyera a Sweida, escenario de una ola de violencia sectaria en julio que dejó cientos de muertos entre los drusos.

Israel, que cuenta con una comunidad drusa de 120.000 personas cuyos hombres cumplen el servicio militar, ha declarado públicamente su compromiso de proteger a esta minoría y en el pasado ejecutó ataques en Siria bajo el argumento de su defensa.

Durante rondas previas en París, Israel ya había planteado la apertura de un corredor terrestre para enviar ayuda a Sweida, pero Siria lo rechazó por considerarlo una violación de su soberanía. La exigencia fue reintroducida en la etapa final de las negociaciones, según confirmaron dos funcionarios israelíes, una fuente siria y otra estadounidense con conocimiento directo del proceso.

De acuerdo con las fuentes sirias y estadounidenses, este nuevo punto trabó los planes de anunciar un acuerdo esta semana, que se encontraba en fase avanzada. El impasse no había sido revelado hasta ahora.

El Departamento de Estado norteamericano, la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu y el Ministerio de Exteriores sirio declinaron responder a consultas sobre los detalles del eventual pacto o sobre los puntos que lo mantienen en suspenso.