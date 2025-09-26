En un hecho inédito, Israel transmitió por altavoces en Gaza el discurso de Netanyahu ante la ONU

Itongadol.- En una operación inédita, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) instalaron altoparlantes por medio de camiones y grúas en distintos puntos de la Franja de Gaza para retransmitir en vivo el discurso en la ONU del primer ministro Benjamín Netanyahu dirigido a los rehenes aún cautivos, los soldados de las FDI y los residentes de Gaza.

Además de sistemas de altavoces colocados en grúas y en las partes traseras de camiones, la oficina de Netanyahu afirmó que el ejército israelí había tomado el control de los teléfonos de los residentes de Gaza “y de miembros de hamás” para transmitir el discurso.

Según reportaron medios hebreos, la orden generó resistencias dentro de las FDI, ya que obligaba a soldados a desplazarse a zonas de alto riesgo, con la posibilidad de ser atacados por terroristas de Hamás. Aun así, la transmisión se llevó a cabo y fue recibida en toda la Franja.

Durante su intervención en la ONU, Netanyahu comenzó dirigiéndose directamente a los rehenes que permanecen cautivos en Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023:

“Nuestros valientes héroes: no los hemos olvidado ni un segundo. El pueblo de Israel está con ustedes. No flaquearemos ni descansaremos hasta traerlos a todos a casa”. Pronunció Netanyahu en su mensaje primero en hebreo y luego en inglés.

Además, lanzó un ultimátum a Hamás: “Depongan las armas. Liberen a los 48 rehenes y vivirán. Si no lo hacen, Israel los perseguirá”, advirtió. Netanyahu insistió en que, si el grupo terrorista accede a liberar a los cautivos, la guerra podría terminar inmediatamente con la desmilitarización de Gaza y el establecimiento de una autoridad civil comprometida con la paz.