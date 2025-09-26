B’nai B’rith Internacional entregó la Medalla de Oro Presidencial a Javier Milei en presencia del PM Netanyahu

Itongadol.- Al margen de la 80.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se inauguró en Nueva York, B’nai B’rith International otorgó hoy su Medalla de Oro Presidencial, el máximo galardón de la organización, al presidente Javier Milei de Argentina, en presencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Era la primera vez que un jefe de Estado en ejercicio recibía tal honor por parte de B’nai B’rith junto con otro jefe de Gobierno.

Anteriores galardonados con la Medalla Presidencial de Oro

Milei se une a una larga lista de ilustres galardonados por B’nai B’rith, entre los que se encuentran el presidente John F. Kennedy, el primer ministro fundador de Israel, David Ben-Gurión, el primer ministro canadiense Stephen Harper, el canciller alemán Helmut Kohl y el primer ministro australiano John Howard.

Amistad comprometida con Israel y el pueblo judío

Milei fue reconocido por el presidente de B’nai B’rith, Robert Spitzer, y el director ejecutivo, Daniel S. Mariaschin, por su comprometida amistad con Israel y el pueblo judío. Milei, admirador declarado del judaísmo, se ha comprometido a trasladar la embajada de Argentina en Israel a Jerusalem, ha abierto los archivos sobre los infames fugitivos nazis en su país y ha tomado medidas para llevar finalmente ante la justicia a Irán y sus representantes por el atentado con bomba perpetrado en 1994 contra la organización judía AMIA en Buenos Aires, el ataque terrorista más mortífero de la historia de América Latina. También ha puesto en marcha la iniciativa «Acuerdos de Isaac» para profundizar los lazos mutuamente beneficiosos entre América Latina y el Estado judío.

«Hemos entregado este premio al presidente Milei por su larga y sincera amistad con Israel y el pueblo judío», dijo Spitzer. «En el espíritu de otorgar este premio, que ha honrado a tantas personalidades por su relación especial con la comunidad judía y con Israel, era apropiado que el presidente Milei se uniera a este grupo de destacados líderes internacionales».

Presidente de Argentina, Javier Milei, Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y Director ejecutivo de la Bani Britj Daniel S. Mariaschin.

En su discurso preparado, Mariaschin señaló: «Este premio tiene un enorme significado, ya que mantiene una tradición basada en principios, valores duraderos y claridad moral. Hoy nos reunimos para entregar esta medalla al presidente Javier Milei, que ahora se une a esa distinguida lista. Señor presidente, usted ha demostrado una profunda y genuina amistad con el pueblo judío y el Estado de Israel. Desde sus inicios en la vida pública, y ahora como jefe de Estado, ha hecho de esa amistad un principio rector de su liderazgo. En una época en la que el relativismo moral amenaza los cimientos mismos de nuestra civilización, usted ha afirmado que ciertos valores no pueden comprometerse: la libertad, la dignidad humana y el derecho de todas las naciones a vivir en paz y seguridad».

Lea aquí el discurso completo de Mariaschin.

Argentina es el segundo país más grande y la segunda economía más grande de Sudamérica, así como un socio regional clave de Estados Unidos. El homenaje a Milei junto al primer ministro israelí dio testimonio de los lazos excepcionalmente fuertes que unen a los dos líderes mundiales y a sus países en un momento crítico y desafiante.

A principios de semana, Milei se reunió con el presidente Donald Trump en la ONU, y Netanyahu hará lo mismo en la Casa Blanca el lunes. Ambos también se dirigirán al organismo mundial esta semana.

Entrega de la Medalla Presidencial de Oro

Tras las palabras de homenaje, Milei recibió la Medalla Presidencial de Oro de B’nai B’rith enmarcada, y tanto él como Netanyahu conversaron en privado con los líderes de B’nai B’rith.

Los líderes argentino e israelí estuvieron acompañados por miembros de sus delegaciones gubernamentales de alto nivel en Nueva York. A Spitzer y Mariaschin se unieron la presidenta de Asuntos de la ONU y vicepresidenta sénior internacional de B’nai B’rith, Millie Magid, y el director de Asuntos de la ONU y Asuntos Intercomunitarios, David Michaels.

B’nai B’rith mantiene una sección activa en Argentina dirigida por la presidenta Susana Chalon, y el director del Centro Mundial B’nai B’rith en Jerusalem, Alan Schneider, mantiene una estrecha relación con el embajador de Argentina en Israel, el rabino Axel Wahnish, colaborador cercano de Milei. En representación de B’nai B’rith en América Latina están Eduardo Kohn, director de Asuntos Latinoamericanos, y Adriana Camisar, asesora especial para Asuntos Latinoamericanos y de la ONU.

Historia de B’nai B’rith en las Naciones Unidas

B’nai B’rith, la organización comunitaria judía más antigua del mundo, que se distingue por su dedicada y veterana Oficina de Asuntos de las Naciones Unidas, se reúne de nuevo esta semana con una serie de jefes de Estado y de Gobierno para defender prioridades globales fundamentales. Entre ellas se encuentran el programa nuclear de Irán, los grupos terroristas de Oriente Medio, el auge del antisemitismo y la aguda politización del organismo mundial.