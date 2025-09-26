ONU. Netanyahu a Hamás: “Depongan las armas, liberen a los 48 rehenes y vivirán”

Itongadol.- En el mensaje que resonó en la Asamblea General de la ONU y que también fue transmitido con altoparlantes en la Franja de Gaza para que llegue a los rehenes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reafirmó su compromiso con la liberación de quienes continúan cautivos por Hamás. A su vez, se mostró inflexible contra el grupo terrorista: “Depongan las armas, liberen a los 48 rehenes y vivirán”

Al inicio de su discurso, se pronunció directamente hacia los rehenes que se encuentran en Gaza: “Nuestros valientes héroes, no los hemos olvidado ni un segundo, el pueblo de Israel está con ustedes, no flaquearemos ni descansaremos hasta traerlos a todos a casa”

El mensaje fue escuchado tanto en la sede de la ONU en Nueva York como dentro de Gaza, donde las Fuerzas de Defensa de Israel instalaron equipos de sonido para que los rehenes pudieran oír las palabras del primer ministro. Netanyahu apeló directamente a los captores: “A los líderes restantes de Hamás y a los carceleros de nuestros rehenes, les digo: depongan las armas. Liberen a los rehenes. A todos. A los 48. Si lo hacen, vivirán. Si no, Israel los perseguirá”.

El primer ministro sostuvo además que la guerra contra Hamás podría terminar “de inmediato” si la organización terrorista aceptara liberar a los secuestrados y renunciar a su infraestructura militar. “Gaza sería desmilitarizada. Israel mantendría el control absoluto de la seguridad. Y los gazatíes y otros comprometidos con la paz establecerían una autoridad civil pacífica”, señaló.

Netanyahu aseguró que grupos como Hamás, Hezbollah, los hutíes y el régimen iraní comparten un mismo objetivo: “arrastrar al mundo moderno de vuelta a una era oscura de violencia, fanatismo y terror”. Recordó que estos actores no solo han atacado a Israel, sino también a Estados Unidos y países europeos.

El conflicto entre Israel y Hamás se intensificó tras el ataque del 7 de octubre de 2023, que dejó más de mil muertos en territorio israelí y dio inicio a una guerra que aún continúa, con graves consecuencias humanitarias en la Franja de Gaza. Desde entonces, la liberación de los rehenes se ha convertido en un eje central de la política israelí y en uno de los principales obstáculos en las negociaciones mediadas por Estados Unidos, Egipto y Catar.

Netanyahu subrayó que la lucha de Israel no es solo por su seguridad nacional, sino por la defensa de los valores de Occidente. En ese marco, destacó su sintonía con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien describió como un líder que entiende que “Israel y Estados Unidos enfrentan una amenaza común”.

Con un tono desafiante, el primer ministro cerró su intervención recordando que el destino de los rehenes continúa en el centro del conflicto y que Israel, aseguró, no cesará sus esfuerzos “hasta traerlos a casa”.