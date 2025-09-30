Inicio MEDIO ORIENTE Tres heridos en un presunto atentado terrorista al sur de Jerusalem

Tres heridos en un presunto atentado terrorista al sur de Jerusalem

Por M S
0 Comentarios

Itongadol.- Tres personas resultaron heridas este martes por la tarde (hora israelí, GMT +3) en un presunto atentado por atropello en el cruce de la localidad palestina de al-Khader, en Cisjordania, al sur de Jerusalem.

Así lo informó el Servicio Nacional de Emergencias de Israel, conocido como Maguén David Adom (MDA).

El MDA informó que una de las víctimas es un adolescente de 16 años que se encuentra en estado moderado a grave tras ser embestido por el vehículo. Con respecto a los otros dos heridos, uno se encuentra en estado leve a moderado y uno en buen estado. Los tres fueron trasladados al hospital Shaare Zedek de la capital israelí.

La policía, por su parte, afirmó que el agresor fue “neutralizado”, aparentemente por soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y un civil presentes en el lugar de los hechos, que le dispararon al atacante. 

En estos momentos, numerosas fuerzas de las IDF están realizando rastrillajes en la zona. Se estima que otro atacante pudo haber escapado.

Un video del momento posterior muestra a hombres vestidos de civil apuntando con armas a una persona en el suelo junto a un auto.

Noticia en desarrollo…

También te puede interesar

Turquía se unirá a las conversaciones de mediación...

Hamás evalúa aceptar el plan de paz de...

El canciller israelí afirmó que Hamas podría intentar...

Frente Popular para la Liberación de Palestina, aliado...

Las Fuerzas de Defensa de Israel y el...

El Líbano. Israel: dos terroristas de Hezbollah eliminados...

Reacciones en Gaza: la Yihad Islámica rechaza el...

El Kibutz Nir Oz agradece a Trump por...

Alto cargo de Hamás: “Estamos dispuestos a entregar...

Lider de Hezbollah Hassan Nasrallah en foto rara...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más