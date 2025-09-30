Tres heridos en un presunto atentado terrorista al sur de Jerusalem

Itongadol.- Tres personas resultaron heridas este martes por la tarde (hora israelí, GMT +3) en un presunto atentado por atropello en el cruce de la localidad palestina de al-Khader, en Cisjordania, al sur de Jerusalem.

Así lo informó el Servicio Nacional de Emergencias de Israel, conocido como Maguén David Adom (MDA).

El MDA informó que una de las víctimas es un adolescente de 16 años que se encuentra en estado moderado a grave tras ser embestido por el vehículo. Con respecto a los otros dos heridos, uno se encuentra en estado leve a moderado y uno en buen estado. Los tres fueron trasladados al hospital Shaare Zedek de la capital israelí.

La policía, por su parte, afirmó que el agresor fue “neutralizado”, aparentemente por soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y un civil presentes en el lugar de los hechos, que le dispararon al atacante.

En estos momentos, numerosas fuerzas de las IDF están realizando rastrillajes en la zona. Se estima que otro atacante pudo haber escapado.

Un video del momento posterior muestra a hombres vestidos de civil apuntando con armas a una persona en el suelo junto a un auto.

Noticia en desarrollo…