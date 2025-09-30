Rosh Hashaná en ORT

La Escuela celebró la llegada del año 5786 con alumnos de Primaria y Secundaria compartiendo algunas tradiciones de esta fecha tan especial, con alegría, emoción y sentido de pertenencia.

La jalá agulá, la manzana con miel y todos los elementos rituales dieron marco a cada encuentro. Además, los estudiantes tocaron los tres sonidos característicos del shofar, instrumento que convoca de manera profunda a la reflexión.

Como en todo festejo, la música estuvo presente. Juntos cantaron, bailaron y disfrutaron de un popurrí con canciones alusivas y típicas de Rosh Hashaná. Incluso, alumnas de Secundaria deleitaron con una coreografía de rikudim.

También, junto a 7mo. grado y 1er. año compartieron propuestas de juegos con preguntas y respuestas para poner a prueba todo lo que aprenden en las clases de Estudios Judaicos.

¡Shaná Tová Umetuká! Que seamos inscriptos en el Libro de la Vida.