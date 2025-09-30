Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina: TAU Innovation Day 2025

TAU INNOVATION DAY 2025

El impacto de las nuevas tecnologías en nuestras vidas:

Riesgos, Desafíos y Oportunidades

Martes 28 de octubre de 17 a 20 hs.

Auditorio de los Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes

Av. Figueroa Alcorta 2270 – Buenos Aires

Actividad arancelada: $ 25.000 por persona

Anotate ya en este link porque los cupos son muy limitados

https://tauiday2025.eventbrite.com.ar

Informes: [email protected] / tel: 4833-7090 / WhatsApp: +54911-3855-7259.

PROGRAMA Y PANELISTAS

Inteligencia Artificial y Salud: Cómo la IA está cambiando el mundo de la medicina y nuestra calidad de vida

Prof. NOAM SHOMROM, Director del Laboratorio de Genómica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv. El Prof. (video)

El impacto de las nuevas tecnologías en nuestras vidas: Riesgos, Desafíos y Oportunidades

SANTIAGO BILINKIS, Emprendedor, tecnólogo, autor, y conferencista argentino, Co-fundador de varias empresas tecnológicas. (video).

El futuro del trabajo: Hacia un liderazgo más humano en la era de la IA Gen

ALEJANDRO MELAMED, Doctor en Ciencias Económicas. Conferencista internacional, coach ejecutivo.

Cultura de innovación para el éxito sostenible

SOFÍA GUIDOTTI, Economista, Directora General para Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú de Oracle. E

Genética y ciencias del comportamiento

ANDRÉS RIEZNIK, Doctor en Física, divulgador científico y profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, donde también se desempeña como investigador en el Centro de Inteligencia Artificial y Neurociencias.

Clásico y Moderno, las innovaciones de la música en la actualidad

EZEQUIEL SILBERSTEIN, Director Musical egresado de la Escuela de Música Buchmann-Mehta de la Universidad de Tel Aviv. Es Director Principal Invitado de la Orquesta Nacional de Música Argentina «Juan de Dios Filiberto» y profesor de la Cátedra de Dirección Orquestal en la UNA.

Cómo la Inteligencia Artificial redefine el futuro de la educación

CARINA LION, Doctora en Educación, especialista en Formación de Formadores y Profesora Adjunta de Educación y Tecnologías y de Comunicación y Educación (UBA). GPT-Crime: Cibercrimen y ciberseguridad potenciados por Inteligencia Artificial

JORGE LITVIN, Referente global en ciberseguridad, fundador y CEO de Safe-U, para prevenir y gestionar crisis de ciberseguridad en empresas de todo LATAM.

La música de la Ideas

SERGIO FEFEROVICH, Músico, compositor, director de coros y orquestas en el país y en el exterior.

