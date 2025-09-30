Hamás evalúa aceptar el plan de paz de Trump para Gaza mañana

Itongadol.- Hamás y otros grupos palestinos estarían inclinándose a aceptar el plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informó este martes CBS News citando a una fuente con conocimiento de las negociaciones.

De acuerdo con el reporte, tras definir una respuesta, las facciones palestinas tienen previsto presentarla el miércoles a los mediadores de Egipto y Catar.

La información se suma a lo publicado por AFP, que señaló que Hamás “ha comenzado una serie de consultas” internas sobre la propuesta de Trump, que consta de 20 puntos. La iniciativa cuenta con el respaldo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y contempla el desarme de Hamás y la liberación de los 48 rehenes que aún permanecen en Gaza.

“Hamas ha iniciado consultas dentro de sus direcciones política y militar, tanto en Palestina como en el exterior”, explicó una fuente citada por AFP. Según dijo, las discusiones podrían tardar varios días debido a las dificultades de comunicación entre dirigentes, especialmente tras los recientes bombardeos israelíes en Doha. Un segundo funcionario palestino confirmó a Reuters que Hamás está revisando el plan.

Los mediadores indicaron que los negociadores de Hamás “se comprometieron a revisarlo de buena fe y a entregar una respuesta”.

Trump advirtió al grupo que, en caso de rechazar la propuesta, Israel tendría “pleno respaldo” de Estados Unidos para tomar las medidas que considere necesarias.

El plan contempla un alto el fuego inmediato, el intercambio de todos los rehenes israelíes por prisioneros palestinos, un retiro gradual de las fuerzas israelíes de Gaza, el desarme de Hamás y la instalación de un gobierno transitorio administrado por un organismo internacional.

Aunque hasta el martes Hamás no había dado una respuesta oficial, el contenido no representaba una novedad sustancial respecto a iniciativas previas de alto el fuego que en los últimos dos años fueron aceptadas y luego rechazadas en distintas fases tanto por Israel como por Hamás.

Un funcionario cercano a la organización palestina dijo a Reuters que la propuesta estaba “completamente sesgada a favor de Israel” e imponía “condiciones imposibles” destinadas a desmantelar al grupo.

“Lo que Trump ha propuesto es la plena adopción de todas las condiciones israelíes, sin reconocer derechos legítimos al pueblo palestino ni a los residentes de la Franja de Gaza”, sostuvo.

La incógnita radica en cómo formulará Hamás su respuesta: un rechazo absoluto podría colocarlo en un choque directo con varios países árabes y musulmanes que ya expresaron su respaldo al plan.