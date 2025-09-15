Reporte: así fue como Israel llevó a cabo el ataque a un lugar de reunión de importantes figuras de Hamás en Catar

Itongadol.- Se revelaron más detalles sobre el ataque israelí a Catar.

El Wall Street Journal, citando a varios altos funcionarios estadounidenses, proporcionó detalles de los ataques israelíes contra Doha, cuando aviones de combate israelíes lanzaron misiles balísticos desde el Mar Rojo hacia la capital catarí, en un ataque dirigido contra los líderes del movimiento de resistencia palestino Hamás.

El periódico informó, citando a funcionarios, que Israel utilizó misiles balísticos durante el bombardeo, lanzados por aviones de combate F-15 y F-35 desde el Mar Rojo hacia Doha.

La operación, que tuvo lugar el martes, se basó supuestamente en el lanzamiento de misiles de largo alcance evitando el espacio aéreo árabe, dejando a la administración del presidente estadounidense Donald Trump en la oscuridad hasta los momentos finales, según funcionarios de la Casa Blanca.

Según las mismas fuentes, Israel no notificó al ejército estadounidense del ataque hasta minutos antes de su ejecución y, en un principio, no proporcionó información precisa sobre el objetivo, mientras que los sensores espaciales estadounidenses rastreaban la trayectoria de los misiles hacia Doha.

Un alto funcionario de defensa estadounidense declaró al periódico que la notificación «se produjo tan cerca del lanzamiento de los misiles que no hubo forma de cancelarla ni detenerla».

El Wall Street Journal añadió que el Comando Central de Estados Unidos notificó al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Keene, quien a su vez informó a la Casa Blanca.

Según el periódico, Trump ordenó a su enviado especial, Steve Witkoff, que notificara a los cataríes, pero la advertencia llegó unos 10 minutos después del impacto de los misiles.

La portavoz de la Casa Blanca se refirió a la publicación de Trump en el sitio web Truth Social, en la que escribió: «El bombardeo unilateral de Qatar, un país soberano y aliado cercano de Estados Unidos, no sirve ni a los objetivos de Israel ni a los de Estados Unidos».

Al desplegar sus aviones de combate en el Mar Rojo y lanzar misiles al espacio, Israel buscó evitar acusaciones de haber violado el espacio aéreo saudí al llevar a cabo el ataque. Las autoridades saudíes condenaron el ataque, pero no reconocieron públicamente que Israel hubiera disparado misiles sobre su territorio. Sin embargo, aún no está claro si Israel no asesinó a altos líderes políticos de Hamás, como Jalil al-Hayya y Zaher Jabarin, quienes se reunían para discutir las últimas propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra en Gaza.

Fuentes árabes informadas informaron al periódico que los líderes políticos de Hamás no se encontraban en la habitación bombardeada, sino en las inmediaciones.

Varias fuentes indicaron que algunos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al hospital.

Trump mantuvo una tensa conversación telefónica con el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, el martes, en la que expresó su profunda frustración por no haber sido informado al respecto, según el Wall Street Journal.

Trump argumentó que el ataque fue imprudente y se mostró indignado por haberse enterado por el ejército estadounidense y no por Israel, según funcionarios.

En una conversación posterior más cordial, Trump preguntó si el ataque había tenido éxito, y el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, respondió que no lo sabía.