Netanyahu advirtió que Qatar y China intentan “bloquear” a Israel políticamente, destacando que “Estados Unidos está con nosotros”

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este lunes que China y Qatar lideran una campaña en medios occidentales para “asediar” al Estado judío, socavando el apoyo de sus aliados.

“Valoramos y apreciamos su apoyo”, expresó Netanyahu a una delegación de 250 legisladores estatales estadounidenses -el grupo más grande de legisladores de un solo país que visita Israel en el último tiempo-, reunidos en la Cancillería, en Jerusalem.

Además, el premier israelí aseguró a la delegación que “hay un esfuerzo por erosionar ese apoyo”.

“Un esfuerzo por asediar, no tanto aislar, sino asediar a Israel, que está orquestado por las mismas fuerzas que apoyaron a Irán”, agregó.

Mientras la República Islámica intentó un “asedio militar” a Israel a través de su red de grupos terroristas, y pudimos librarnos “de ese asedio”, el premier remarcó: “Tendremos que hacer varias cosas para liberarnos de este asedio organizado por unos pocos Estados”.

‘‘Uno es China y el otro es Qatar. Están organizando un ataque contra Israel… [a través] de las redes sociales del mundo occidental y Estados Unidos. Tendremos que contrarrestarlo, y lo haremos con nuestros propios métodos”, aseveró Netanyahu.

En declaraciones en hebreo a i24 news tras la reunión, el primer ministro subrayó: “Ahora hay un intento de imponer un bloqueo a Israel por diversas entidades y países, liderado por Qatar’’.

‘‘En primer lugar, un bloqueo mediático financiado con enormes sumas de dinero, tanto de Qatar como de otros países como China”, añadió Netanyahu.

En la misma línea, argumentó que “en los próximos años, necesitaremos fortalecer nuestras industrias de defensa independientes para tener autonomía en armamento, una economía de armamentos y la capacidad industrial de producirlos Por eso vamos a romper este bloqueo”, reiterando comentarios hechos más temprano en un evento del Contador General.

“¿Lograron el aislamiento global? No. Estados Unidos está con nosotros, al igual que muchos otros países. Pero actualmente tenemos un problema centrado en Europa Occidental, y estamos trabajando y seguiremos trabajando para levantar este bloqueo. Así como tuvimos éxito con el bloqueo militar, también tendremos éxito con el bloqueo político”, concluyó Netanyahu.