El emir de Qatar aseguró que Israel “busca el fracaso” de las negociaciones de alto al fuego y liberación de rehenes

Itongadol.- El Emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, afirmó este lunes que Israel claramente “busca el fracaso” de las negociaciones de alto al fuego y de liberación de rehenes, días después de que el Estado judío atacara a funcionarios de Hamás reunidos en la capital qatarí.

“Quien ataca a una parte mediadora busca el fracaso de las negociaciones, y si la liberación de los rehenes significa el fin de la guerra, entonces no está interesado en eso”, advirtió el Emir, en la apertura de la cumbre árabe en Doha.

Asimismo, Al Thani aseveró que Israel busca convertir al enclave costero palestino en un lugar inhabitable para obligar a los residentes a emigrar, cumpliendo así la visión de un “Gran Israel”.

Con respecto a la operación israelí de la semana pasada en Qatar, el Emir calificó el ataque como terrorista y cobarde, señalando que Doha intentó durante dos años lograr un alto al fuego y conseguir la liberación de los rehenes israelíes.

“Si Israel quería eliminar al liderazgo de Hamás, ¿por qué negociaba con ellos? Y si quería mantener negociaciones para liberar a los rehenes, ¿por qué está matando a todos los que negocian en su nombre?”, concluyó Al Thani.

Analistas internacionales coincidieron en que las declaraciones del Emir reflejan la creciente tensión en la región y el impacto de los ataques recientes en las negociaciones de paz, remarcando que Qatar desempeño un rol clave como mediador entre Israel y Hamás, y cualquier ataque en su territorio puede dificultar aún más la posibilidad de un alto al fuego duradero.

En la misma línea, fuentes diplomáticas de medios de los comunicación hebreos indicaron que los recientes incidentes podrían complicar la relación de Israel con otros países árabes involucrados en las negociaciones, incluidos los signatarios de los Acuerdos de Abraham (Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos).

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, admitió este lunes que su país está económicamente aislado del mundo y necesitará volverse autosuficiente.

‘‘Cada vez más tendremos que adaptarnos a una economía con características autárquicas [sin comercio exterior]. La palabra que más odio’’, agregó el primer ministro, durante una conferencia del Contador General del Ministerio de Finanzas en Jerusalem.