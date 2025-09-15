Netanyahu reconoció que Israel está económicamente aislado del mundo y necesitará volverse autosuficiente

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, admitió este lunes que el Estado judío se enfrenta a un creciente aislamiento económico mientras la guerra en la Franja de Gaza se prolonga, señalando que el país deberá volverse más autosuficiente.

‘‘Israel está en una especie de aislamiento”, expresó Netanyahu durante una conferencia del Contador General del Ministerio de Finanzas en Jerusalem, advirtiendo que podrían tener que avanzar hacia una economía autosuficiente.

Además, el premier israelí afirmó: ‘‘Cada vez más tendremos que adaptarnos a una economía con características autárquicas [sin comercio exterior]. La palabra que más odio’’.

‘‘Soy partidario del libre mercado, pero podríamos encontrarnos en una situación en la que se bloqueen nuestras industrias de defensa. Tendremos que desarrollar industrias de defensa aquí, no solo investigación y desarrollo, sino también la capacidad de producir lo que necesitamos”, agregó Netanyahu.

Asimismo, el primer ministro aseveró que cree que Israel puede salir de este aislamiento, pero culpó a la migración masiva de musulmanes hacia Europa de “doblegar a los gobiernos” en una dirección antiisraelí y llevarlos a cancelar acuerdos de defensa con el Estado judío.

Por su parte, el líder de la oposición y ex primer ministro, Yair Lapid, criticó duramente a Netanyahu tras sus declaraciones: ‘‘La afirmación de Netanyahu de que Israel está entrando en aislamiento y necesita adaptarse a una economía aislada es una locura’’

‘‘El aislamiento no es un decreto del destino, es el producto de una política equivocada y fallida de Netanyahu y su gobierno. Están convirtiendo a Israel en un país del tercer mundo y ni siquiera intentan cambiar la situación”, añadió Lapid.

Expertos en economía remarcaron que la prolongación del conflicto en el enclave costero palestino, sumado a las sanciones indirectas que enfrenta Israel, podrían afectar sectores clave como tecnología, exportaciones y comercio exterior.

En ese sentido, la dependencia de mercados internacionales hace que cualquier aislamiento temporal tenga repercusiones significativas en la inversión y el crecimiento económico.

Las declaraciones de Netanyahu podrían estar buscando preparar al país para escenarios de mayor autarquía, reforzando la industria de defensa y promoviendo la innovación local, una esta estrategia que implica desafíos importantes, como la necesidad de mantener competitividad global y asegurar suministros estratégicos frente a posibles bloqueos internacionales.