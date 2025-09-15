El embajador de Israel en Argentina calificó a Pedro Sánchez de “antisemita”

Itongadol/Agencia AJN.- En el marco del brindis comunitario por Rosh Hashaná (Año Nuevo judío) realizado en la AMIA, el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, se refirió esta mañana a lo ocurrido en Madrid durante la Vuelta de ciclismo, describió la situación como “vergonzosa” y calificó al presidente de España, Pedro Sánchez, de “antisemita”.

Mientras elogiaba cómo los judíos argentinos pueden desarrollar sus actividades en paz, el embajador expresó: “Vemos otros ejemplos en el mundo, vergonzosos, como en España este fin de semana, en Madrid. Con un primer ministro antisemita”.

La última etapa de la Vuelta en España fue suspendida este domingo en Madrid debido a masivas protestas pro-palestinas y anti-Israel que irrumpieron en el recorrido previsto en pleno centro de la capital española.

Miles de manifestantes se concentraron en la Gran Vía y otras arterias del circuito urbano, derribando vallas de seguridad e ingresando a la calzada mientras los ciclistas se aproximaban a la meta.

El embajador contrastó esta situación con lo que se vive en la comunidad judía argentina: “Quiero felicitarlos y agradecerles. Yo empiezo ahora mi cuarto y último año. Conocí acá una comunidad judía ejemplar. Cuando hablamos de comunidad, son personas. Son cada uno de ustedes, con el entusiasmo que tienen, para que los judíos de acá puedan vivir como viven, orgullosamente en su fe, pudiendo estudiar en sus colegios, hacer deporte el fin de semana y tener una vida cultural”.

“Rosh Hashaná es una tradición para todos nosotros. Nos recuerda quienes somos. Vamos a celebrarlo a pesar de toda la situación, la guerra, donde todavía 48 de nuestros hermanos están secuestrados en Gaza. Y desde aquí llamamos a su pronto retorno, ojalá antes de Rosh Hashaná. Shaná tová umetuká (Feliz y dulce año nuevo) para todos”, manifestó Sela.

Este año, Rosh Hashaná se celebrará desde la noche del lunes 22 de septiembre hasta el miércoles 24.