El ataque israelí en Yemen del fin de semana pasado está resultando particularmente sangriento cerca de 50 muertos y más de 160 heridos

Itongadol.- El número de muertos en ataques aéreos israelíes contra objetivos en Yemen, particularmente la capital, Saná, aumentó a 46 muertos y 165 heridos el miércoles pasado, según el Ministerio de Salud controlado por los hutíes.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Anis Al-Asbahi, explicó en un comunicado en su cuenta de Twitter que el número de víctimas “no es definitivo”, ya que “la búsqueda de las víctimas aún está en curso”.

El portavoz militar hutí, Yahya Sari, anunció este sábado que varios objetivos en Tel Aviv fueron alcanzados por un misil balístico hipersónico «Palestina-2».

Añadió que el misil, un misil de fisión con ojivas múltiples, tuvo como objetivo varios puntos críticos en la zona de Yafo, y que la operación logró sus objetivos con éxito.

Esto ocurre después de que el nuevo primer ministro hutí, Mohammed Ahmed Miftaj, se comprometiera el viernes a continuar luchando contra Israel durante una manifestación masiva en Saná, tras la muerte de su predecesor en un ataque aéreo israelí en Yemen a fines de agosto.

Esto ocurrió incluso después de que el ejército israelí anunciara el miércoles haber atacado varios objetivos militares en la capital, Saná, y en Al-Yauf, al norte del país.

Los ataques israelíes tuvieron como objetivo la Sede de la Orientación Moral, en el barrio de Tahrir, en el centro de la capital, y el Edificio del Estado Civil, en el distrito de Al-Hazm, en Al-Yauf.

El bombardeo israelí también tuvo como objetivo el Banco Central y edificios gubernamentales en el distrito de Al-Yauf.

Ataques aéreos israelíes similares el 28 de agosto mataron al primer ministro hutí, Ahmed Ghalib Al-Rahwi, y a otros 11 altos funcionarios en la capital yemení.

Desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás el 7 de octubre de 2023, los hutíes han lanzado regularmente misiles balísticos y drones suicidas contra Israel, que a menudo fueron interceptados.

Israel respondió con fuerza contra emplazamientos, infraestructuras y líderes hutíes en todo Yemen, matando a cientos de personas.