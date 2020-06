Pompeo a las Naciones Unidas: “El fin del embargo a Irán pondría en riesgo la estabilidad de Medio Oriente”

Itongadol/Agencia AJN.- El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, instó el martes al Consejo de Seguridad de la ONU a extender un embargo de armas a Irán, advirtiendo que su expiración pondría en riesgo la estabilidad de la región. “Irán sostendrá una espada de Damocles sobre la estabilidad económica de Medio Oriente, poniendo en peligro a naciones como Rusia y China que dependen de precios energéticos estables”, dijo Pompeo en la sesión virtual, refiriéndose a dos de los oponentes a la prolongación del embargo.

Estados Unidos es inflexible en cuanto a la prolongación de la prohibición de la venta de armas convencionales a Irán, que expira en octubre.

En la sesión se escuchó un informe de las Naciones Unidas en el que se determinó que los misiles crucero y los aviones teledirigidos de un ataque el año pasado en Arabia Saudita -un aliado cercano de los Estados Unidos y rival regional de Teherán- eran de origen iraní.

“Irán ya está violando el embargo de armas incluso antes de su fecha de vencimiento. Imaginen si la actividad iraní fuera autorizada por este grupo si se levantan las restricciones”, dijo Pompeo.

El Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, tenía previsto dirigirse al Consejo de Seguridad más tarde.

China rechazó la oferta de EE.UU., diciendo que Washington no podía legalmente reimponer las sanciones de la ONU. “Habiendo renunciado al Plan de Acción Integral Conjunto, Estados Unidos ya no es un participante y no tiene derecho a desencadenar una reacción en el Consejo de Seguridad”, dijo el enviado chino Zhang Jun en una sesión del Consejo de Seguridad, refiriéndose al acuerdo nuclear de 2015.

Por otra parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu instó a los Estados Unidos a seguir adelante con su amenaza de volver a imponer sanciones de “embargo” a Irán.

En una reunión en Jerusalem con Brian Hook, el encargado de la administración Trump sobre Irán, Netanyahu instó a que “en respuesta a las repetidas provocaciones y violaciones iraníes… es hora de implementar, ahora, las sanciones”. “No creo que podamos permitirnos esperar. No debemos esperar a que el Irán empiece a fabricar un arma nuclear, porque cuando eso ocurra será demasiado tarde para las sanciones”, agregó el mandatario.

Hook está de gira por Medio Oriente, reuniéndose con aliados de EE.UU. en busca de apoyo para la demanda de Washington de extender un embargo de armas de 13 años de la ONU a Irán que expirará en octubre. Visitó los Emiratos Árabes Unidos durante el fin de semana.

Si el Consejo de Seguridad de la ONU no extiende el embargo, EE.UU. tratará de activar la amplia gama de sanciones “snapback” debido a las violaciones de Irán del acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales. Los Estados Unidos abandonaron ese acuerdo en 2018, desencadenando una serie de violaciones iraníes en los años siguientes.

El domingo, durante su visita a los Emiratos Árabes Unidos, Hook dijo a Associated Press que el embargo de armas de las Naciones Unidas que expira sobre Irán debe permanecer en vigor para evitar que “se convierta en el traficante de armas elegido por los regímenes canallas y las organizaciones terroristas de todo el mundo”.

El embargo de armas de la ONU hasta ahora ha impedido que Irán compre aviones de combate, tanques, buques de guerra y otras armas, pero no ha logrado detener su contrabando de armas en zonas de guerra en Siria, Yemen, Líbano e Irak.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos desde que la administración Trump se retiró del Tratado de No Proliferación han creado una intensa presión financiera sobre Teherán que ha llevado a esporádicas protestas contra el gobierno, incluyendo manifestaciones nacionales en noviembre que, según Amnistía Internacional, causaron la muerte de más de 300 personas. Aunque la administración Trump ha mantenido que no busca derrocar al gobierno de Irán, su campaña de presión ha exacerbado la ira pública contra la teocracia chiíta de Irán.

Desde que Trump se retiró del acuerdo nuclear, Irán ha roto todos los límites del acuerdo. El Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, que supervisa la actividad nuclear iraní como parte del acuerdo, dice que las reservas de uranio poco enriquecido de Teherán siguen creciendo.

Aunque no a niveles de grado de armamento, el creciente arsenal y el aumento de la producción acorta el plazo de un año que los analistas creen que Irán necesitaría tener suficiente material para un arma nuclear si decidiera crearla. Irán ha negado durante mucho tiempo la búsqueda de bombas atómicas, aunque el OIEA dijo anteriormente que Irán había hecho trabajos en “apoyo de una posible dimensión militar de su programa nuclear” que se detuvo en gran medida a finales de 2003, tras la invasión de Estados Unidos a Irak.