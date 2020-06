OSM: Pronostican una crisis económica de grandes proporciones y escuelas cerradas en la diáspora

Itongadol.- En una conferencia organizada por Zoom, el vicepresidente de la Organización Sionista Mundial (OSM), Yaakov Hagoel, afirmó que luego de la crisis del coronavirus “muchos padres no tendrán la posibilidad de darle educación judía a sus hijos y muchas escuelas serán cerradas”.

“Estamos en una crisis de índole mundial. En Israel la atravesamos a nivel salud y económico. Nuestros hermanos en la diáspora la sufren también con el antisemitismo, que es impulsado por el Covid-19. Pero más allá de esto, el día después del coronavirus, la crisis será de valores. Los padres que quieran enviar a sus hijos a una educación judía, que es de un alto costo económico, no tendrán la posibilidad de hacerlo”, reflexionó Hagoel.

Además, advirtió que se verán “menos judíos que acudan a la educación judía por la crisis económica, escuelas serán cerradas y habrá una crisis de grandes proporciones en los valores del judaísmo. Los niveles de asimilación en los próximos 20 años subirán y ya hoy son muy altos. Este es el momento de ayudar”.

En ese sentido, destacó: “Lo que debemos hacer nosotros, el pueblo judío asentado en Zion, instituciones nacionales y el Estado de Israel, es enfrentar el desafío y fortalecer a las comunidades judías, tanto pequeñas como grandes, de la diáspora”.

“Las kehilot grandes no precisan tanta ayuda, las chicas sí. Si hay problemas económicos, los padres no enviarán a sus hijos a una educación judía y van a preferir destinar ese dinero a la alimentación de su familia. Si queremos que nuestro pueblo siga siendo judío y no se asimile, tenemos que fortalecer la educación judía. Esto es un desafío que debemos tomar y centrarnos en esto”, reiteró.

“Creo que si no tomamos acciones, veremos colegios de la colectividad judía cerrarse y crecer los niveles de asimilación. Veremos desaparecer a los judíos de la diáspora”, concluyó el vicepresidente de la OSM.