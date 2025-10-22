Organizaciones israelíes advierten que hasta el momento solo se reveló una parte de la violencia sexual cometida en la masacre del 7 de octubre

Itongadol.- Dos años después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, las organizaciones israelíes están renovando sus esfuerzos para documentar los testimonios de violencia sexual cometida durante la masacre, advirtiendo que lo que se reveló hasta ahora representa solo una parte del panorama completo.

La Asociación de Centros de Crisis por Violación en Israel (ARCCI, por sus siglas en inglés), el organismo que agrupa a nueve centros de todo el país, y el ‘‘Proyecto 710 Testimonios’’, que graba y conserva los testimonios filmados de los sobrevivientes de ese día, están haciendo un llamamiento a los testigos y supervivientes para que den un paso al frente.

Yuval Shervit Trebelsi, sobreviviente del festival de música Nova que perdió a su marido, Mor Trebelsi, en el ataque, recordó haber visto ‘‘actos horribles: violaciones, secuestros’’. En su testimonio a Ynet el año pasado, expresó: ‘‘La mujer que fue violada, lamentablemente, ya no está viva’’.

Su relato es uno de los muchos que ayudaron a los investigadores a esbozar los patrones de violencia sexual llevados a cabo por los terroristas de Hamás el 7 de octubre, incluyendo acoso sexual verbal y físico, agresiones sexuales, violaciones en grupo y otros actos brutales que, según se afirma, se utilizaron deliberadamente como armas de guerra.

Las conclusiones se detallaron en una serie de informes, entre ellos el ‘‘Proyecto Dinah’’, publicado en julio, que recopiló testimonios de testigos y documentación visual de diversas fuentes.

La directora de ARCCI, Orit Sulitziano, explicó que muchas sobrevivientes aún tienen dificultades para identificar o hablar de lo que vivieron.

‘‘En un tema tan delicado y tabú, pueden pasar años antes de que las personas estén preparadas para hablar. Pasaron décadas después del Holocausto antes de que la gente empezara a hablar de la violencia sexual de aquella época. Vivimos en una época diferente, pero aún así se necesita tiempo. Hay mucho trauma, y estaremos ahí para ayudar a quienes quieran hablar’’, afirmó Sulitziano.

La Dra. Carmit Klar-Chalmish, que dirige la investigación en el ARCCI, por su parte, remarcó que documentar los crímenes llevaría años.

‘‘En este momento, sabemos muy poco. Llevará tiempo antes de que sepamos más’’, concluyó Klar-Chalmish.

Fuente Ynet News.