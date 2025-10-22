Alemania firma un acuerdo por 2000 millones de euros para la compra de misiles israelíes, a pesar del embargo de armas

La asociación de la empresa israelí Rafael con compañías alemanas permite que el acuerdo eluda las restricciones políticas, en un momento en que Europa se replantea sus relaciones con Israel.

Itongadol.- En uno de los mayores acuerdos firmados por las industrias de defensa israelíes en Europa en los últimos años, el contratista de defensa del Estado judío Rafael Advanced Defense Systems suministrará al ejército alemán misiles antitanque Spike en un acuerdo por UN valor de aproximadamente 2000 millones de euros.

Teniendo en cuenta el embargo de armas impuesto a Israel a principios de este año por el canciller alemán Friedrich Merz tras la controvertida decisión del gabinete israelí de prolongar la guerra en la Franja de Gaza, el contrato resulta especialmente notable.

El acuerdo se ejecutará a través de EuroSpike GmbH, una empresa conjunta propiedad de Rafael (20%) y las empresas de defensa alemanas Rheinmetall (40%) y Diehl Defense (40%), que comercializa la familia de misiles Spike en toda Europa.

A su vez, la producción se llevará a cabo en las instalaciones de Eurospike en Alemania.

El misil Spike es el sistema de armas más vendido de Rafael a nivel mundial, conocido por su simplicidad operativa y su compatibilidad con una amplia gama de plataformas de lanzamiento. Hasta el momento, Rafael vendió misiles Spike a más de 40 países, de los cuales aproximadamente la mitad son miembros de la OTAN.

En contraste con la aprobación de Alemania, otros países europeos tomaron la dirección opuesta. España, por ejemplo, citando la crisis humanitaria en Gaza, canceló recientemente la compra prevista de 1700 misiles Spike y 170 lanzadores de Rafael, por un valor aproximado de 1000 millones de shekels (unos 250 millones de euros).

Fuentes del sector sugirieron que la estructura de propiedad europea de EuroSpike contribuyó a que el acuerdo alemán fuera posible, lo que permitió a Berlín seguir adelante a pesar de las repercusiones diplomáticas en torno a Israel.

De esta manera, Alemania se mantiene como el segundo socio de defensa más importante de Israel después de Estados Unidos, además de ser un cliente habitual de sus industrias militares.

Justo antes de la masacre del 7 de octubre y el comienzo de la guerra, Israel Aerospace Industries (IAI) cerró el acuerdo de defensa antimisiles Arrow 3 con Alemania por un valor de 3300 millones de euros, el mayor contrato de exportación de defensa de la historia de Israel.

Se espera que IAI entregue los primeros interceptores Arrow 3 a finales de este año y, según se informa, Alemania estaría considerando la futura compra del Arrow 4, que todavía se encuentra en fase de desarrollo.

Si bien Berlín ya había adquirido anteriormente misiles Spike de Rafael, este nuevo acuerdo a través de EuroSpike representa su mayor adquisición del sistema hasta la fecha.

Mientras tanto, IAI, rival nacional de Rafael, está intensificando la competencia en el mercado de misiles antitanque, con la presentación de una nueva versión de su experimentado misil Lahat, desarrollado originalmente hace más de tres décadas.

Según múltiples informes, el modelo mejorado, denominado ‘‘Lahat Alpha’’, puede alcanzar objetivos a distancias de más de 20 kilómetros, el doble que las versiones anteriores.

En ese sentido, IAI explicó que el misil se guía por láser en lugar de por GPS, lo que permite un ataque preciso incluso en entornos en los que prevalecen las interferencias electrónicas. Este nuevo sistema está diseñado para ofrecer precisión a larga distancia sin necesidad de una línea de visión directa entre el operador y el objetivo.

