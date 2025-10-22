Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Junto a Vance, Netanyahu rechaza la idea de que Israel sea un estado cliente de EE.UU.: «Tonterías»

The Jerusalem Post: El primer ministro Benjamin Netanyahu enfatiza que Israel no es un protectorado estadounidense, JD Vance responde: «No queremos uno»

YNET: 35 soldados caídos, una ciudad unida en el dolor: ‘Con un año de diferencia, dos de mis mejores amigos fueron asesinados’

Israel Hayom: Vance y Netanyahu se reúnen con tres temas principales en la agenda

