Herzog a Vance: “Debemos ofrecer esperanza para la región, para Israel y para nuestros vecinos palestinos”

Itongadol.- Tras su reunión en Jerusalem, el presidente israelí Isaac Herzog recibió al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en la Residencia Presidencial, donde ambos mantuvieron un encuentro centrado en el proceso de paz y la situación de los rehenes.

Durante la conversación, Herzog elogió a Vance por su libro “Hillbilly Elegy”, calificándolo como “increíble” y señalando que siempre lo impresionó “la forma en que contó su historia”.

El mandatario israelí expresó su gratitud hacia el presidente estadounidense Donald Trump “por su firme insistencia en seguir adelante” con el actual proceso diplomático, y subrayó que “debemos avanzar y ofrecer esperanza para la región, para Israel, para nuestros vecinos palestinos y para el futuro de nuestros hijos”.

Al mismo tiempo, Herzog reafirmó que Israel “insiste y desea ver a todos nuestros rehenes devueltos para una sepultura digna”, en referencia a los cautivos israelíes aún en manos de Hamás.

Por su parte, Vance manifestó que “estamos aquí para hablar de paz, para garantizar que el acuerdo alcanzado hace una semana se mantenga, y que podamos avanzar con éxito hacia la segunda y tercera etapa”.

El vicepresidente norteamericano también se reunirá con familias de rehenes tras el encuentro con Herzog. Antes de retirarse, escribió un mensaje en el libro de visitas: “Al presidente y al pueblo de Israel: tienen un país hermoso. ¡Gracias por su amabilidad y su bienvenida!”.

Vance finalizó la reunión con una bendición: “Dios los bendiga”.