Efemérides | Hoy en la historia judía: Nace el gran fotógrafo de guerra Robert Capa

Itongadol.- El 22 de 1913 nació en Budapest Robert Capa, el fotógrafo de guerra que tomó algunas de las fotos periodísticas más memorables del siglo XX. Su frase era: “Si tus fotos no son lo suficientemente buenas es porque no estás lo suficientemente cerca”.

Estudió periodismo en el Deutsche Hochschule Politik, Berlín, Alemania, mientras que trabajaba como asistente en el cuarto oscuro de una agencia, donde aprendió el oficio.

En 1932 fue enviado a Copenague, donde Leon Trotsky iba a hablar en una conferencia socialista. A pesar de que el encuentro estaba cerrado a la prensa, él pudo entrar y terminó siendo el único periodista en capturar al político soviético exiliado en una foto. Fue su primera fotografía publicada.

En 1936 Capa se encontraba junto a las guerrillas del Partido Laborista de la Unificación Marxista de España. Durante ese tiempo tomó la que se convirtió en su foto más famosa: “La muerte del líder lealista”, que muestra a un luchador cayendo hacia atrás un segundo después de que le dispararan.

A pesar de que se convirtió en ciudadano americano tras la Segunda Guerra Mundial, él siguió sintiéndose atraído hacia la acción. En 1948 cubrió la Guerra de la Independencia de Israel y el 25 de mayo de 1954 falleció tras pisar una mina explosiva en Thai Binh, mientras acompañaba a las fuerzas francesas en su guerra en Vietnam.

De Eduardo Chernisky para Itongadol.