Irán descarta retomar negociaciones nucleares mientras Estados Unidos mantenga “exigencias irracionales”

Itongadol.- Irán no reanudará las negociaciones nucleares con Estados Unidos mientras Washington mantenga lo que calificó como “exigencias irracionales”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, según informó la agencia semioficial Tasnim.

El diplomático se refirió a las cinco rondas de conversaciones indirectas que mantuvieron ambos países antes de la guerra aérea de 12 días en junio, durante la cual Estados Unidos e Israel bombardearon instalaciones nucleares iraníes. “Las conversaciones que estaban en curso con Estados Unidos, así como las negociaciones de Nueva York, fueron suspendidas y no avanzaron debido a las excesivas demandas de Washington”, afirmó Araghchi.

El funcionario no detalló qué condiciones considera inaceptables, pero señaló que Teherán no cederá ante presiones externas ni revisará sus políticas nucleares “bajo coerción o amenazas”.

Israel, por su parte, ha defendido su ofensiva conjunta con Estados Unidos contra altos mandos militares iraníes, científicos nucleares, instalaciones de enriquecimiento de uranio y programas balísticos, alegando que la operación fue necesaria para impedir que la República Islámica cumpliera su objetivo declarado de destruir al Estado de Israel.

Teherán niega buscar desarrollar armas nucleares, aunque ha enriquecido uranio a niveles sin aplicación civil, restringido el acceso de inspectores internacionales y expandido su programa de misiles balísticos. Según Israel, estas acciones constituyen indicios claros de un avance hacia la capacidad de armamento nuclear.

Mientras tanto, fuentes diplomáticas en Europa señalaron que las posibilidades de reactivar un marco de diálogo entre Teherán y Washington son bajas, dado que ambos gobiernos mantienen posiciones endurecidas tras los ataques de junio. El conflicto ha dejado en suspenso cualquier intento de reavivar el acuerdo nuclear de 2015, del que Estados Unidos se retiró en 2018.