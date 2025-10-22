Los legisladores de la UE instan a suspender la financiación de la UNRWA por sus vínculos con el terrorismo

Legisladores de 16 países de la Unión Europea instaron al bloque a suspender la financiación de la UNRWA, alegando sus vínculos con Hamás y su incapacidad para defender los valores de la paz.

Itongadol.- Los miembros del Parlamento Europeo de 16 de sus 27 Estados miembros pidieron a la Unión Europea (UE) esta semana que deje de financiar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), por sus vínculos con grupos terroristas y su falta de compromiso con la paz.

La UE destina cada año entre 80 y 90 millones de euros a la UNRWA.

Los diputados de Suecia, Alemania, República Checa, Bulgaria, España, Países Bajos, Francia, Chipre, Rumanía, Dinamarca, Austria, Eslovenia, Eslovaquia, Letonia, Finlandia y Portugal escribieron el lunes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresando su preocupación por la UNRWA.

En medio del alto el fuego y el futuro incierto de la Franja de Gaza, los diputados afirmaron que resulta esencial canalizar el apoyo a través de socios que compartieran los valores de la paz y rechazaran ‘‘las fuerzas del odio’’.

Asimismo, los legisladores argumentaron que la UNRWA no comparte esos valores y, en cambio, ‘‘mostró graves abusos de confianza, incluyendo a miembros del personal vinculados a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina’’.

Estas revelaciones ya llevaron a Estados Unidos y Suecia a suspender su cooperación con la UNRWA, y los diputados instaron a la UE a seguir su ejemplo.

‘‘La reconstrucción de Gaza no debe repetir los errores del pasado. Debe llevarla a cabo organizaciones creíbles que inviertan en educación, salud y oportunidades para todos, socios que construyan la paz, no el odio’’, agregaron.

En la misma línea, remarcaron que los fondos de la UE solo deben destinarse a organizaciones que defiendan los principios de paz, responsabilidad y dignidad humana.

La diputada sueca Alice Teodorescu publicó la carta en su cuenta de X (antes Twitter), señalando: ‘‘Debemos cuidar el dinero de los contribuyentes. La UNRWA no tiene ningún papel que desempeñar en una futura paz entre palestinos e israelíes’’.

A su vez, el legislador danés Henrik Dahl advirtió que no se debe dar dinero a ‘‘organizaciones que promueven el terrorismo, el islamismo o el antisemitismo’’.

Dahl lamentó que la UE ‘‘siga enviando millones de euros a la UNRWA’’ y destacó que, ‘‘junto con las fuerzas de centro-derecha del Parlamento Europeo’’, está proponiendo una enmienda al presupuesto de la UE para 2026.

En concreto, ‘’todos los fondos destinados a organizaciones que promueven el terrorismo, el islamismo o el antisemitismo deben suspenderse inmediatamente’’, aseguró Dahl.

‘‘Según la propia investigación de la ONU, nueve empleados de la UNRWA participaron en el ataque de Hamás del 7 de octubre’’, añadió el diputado danés.

Dahl hizo hincapié en que ‘‘la sede de la UNRWA en Gaza estaba situada en una base de Hamás con salas de servidores y un túnel de 700 metros de longitud, y la organización terrorista utilizaba las escuelas y los almacenes de la UNRWA como escondites para armas e incluso para rehenes israelíes’’.

‘‘Después de todo lo que salió a la luz, nadie puede seguir afirmando que la UNRWA es un ‘actor humanitario neutral’’’, concluyó.

Por su parte, el director ejecutivo de UN Watch, Hillel Neuer, elogió la coalición de legisladores de la UE.

‘‘Bravo a los legisladores europeos de 16 países por pedir a la UE que apoye la paz y rechace el odio poniendo fin a la financiación de la UNRWA, infestada de terrorismo’’, expresó Neuer.