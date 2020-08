Netanyahu: el acuerdo de los Emiratos Árabes Unidos dará lugar a una «verdadera paz» con los palestinos

Agencia AJN.- El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que espera que más países árabes normalicen sus lazos con Israel después del acuerdo de la semana pasada con los Emiratos Árabes Unidos, y que el proceso finalmente también impulsará la paz con los palestinos. En una declaración en video publicada en sus redes oficiales el domingo, Netanyahu anunció lo que describió como una nueva doctrina de un Israel fuerte que buscaría la paz con las naciones árabes en lugar de condicionar los lazos a que primero se termine el conflicto con los palestinos retirándose del territorio.

«Este cambio histórico también hará avanzar la paz con el mundo árabe y, al final, la paz, la verdadera paz, vigilada, segura, con los palestinos también», dijo Netanyahu.

El acuerdo alcanzado con los Emiratos Árabes Unidos, el primer acuerdo de paz con un estado árabe en 26 años, es diferente a los alcanzados con Egipto y Jordania, los otros dos estados árabes que tienen lazos formales con Israel, dijo.

«Es diferente de los que lo precedieron en que se basa en dos principios: ‘Paz para la paz’ y ‘paz a través de la fuerza'», dijo Netanyahu. «Según esta doctrina, Israel no está obligado a retirarse de ningún territorio y juntos los dos países cosechan abiertamente los frutos de una paz plena: inversiones, comercio, turismo, salud, agricultura, protección del medio ambiente y en muchos otros campos, incluyendo la defensa, por supuesto», dijo.

«Esta paz no se logró porque Israel se debilitó al retirarse a las líneas de 1967», dijo. «Se logró porque Israel se fortaleció a sí mismo cultivando una economía libre y una fuerza militar y tecnológica, y combinando estas dos para lograr una influencia internacional sin precedentes».

La nueva doctrina, dijo, está «en completa contradicción con la percepción, hasta hace unos días, de que ningún país árabe aceptará hacer una paz formal y abierta con Israel antes de que se logre el fin del conflicto con los palestinos». «En efecto, este concepto erróneo dio a los palestinos un veto sobre el logro de la paz entre Israel y los países árabes», dijo.

«Es precisamente la expansión de la reconciliación entre Israel y el mundo árabe lo que probablemente promueva la paz israelo-palestina», dijo Netanyahu. «Veo a otros países que se unen al círculo de la paz con nosotros», agregó.

Además, aseguró que ha estado avanzando en esa política durante algún tiempo y que «tomó años para que se filtrara». También sostuvo que «Israel ha logrado una influencia internacional sin precedentes» al oponerse firmemente a la agresión iraní en la región y a sus esfuerzos por obtener armas nucleares.

«El hecho de que nos mantuviéramos solos contra Irán, contra el mundo entero y contra el peligroso acuerdo nuclear con él [Irán], causó una gran impresión en los líderes árabes de la zona», dijo Netanyahu refiriéndose al acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales.

El primer ministro señaló que la disposición de anexión israelí de algunas zonas de Cisjordania estaba incluida en el plan de paz de Estados Unidos de enero para poner fin al conflicto con los palestinos y que el plan no ha cambiado.

«Les recuerdo que en el acuerdo actual, no sólo Israel no se ha retirado ni siquiera de un metro cuadrado, sino que el plan Trump incluye, a petición mía, la aplicación de la soberanía israelí sobre amplios territorios en Judea y Samaria. Fui yo quien insistió en incluir la soberanía en el plan, y este plan no ha cambiado. El Presidente Trump se ha comprometido a ello y yo me he comprometido a negociar en base a él», dijo.

«Agradezco a los diversos elementos que, a lo largo de los años, ayudaron a mantener el vínculo con los Emiratos Árabes Unidos, especialmente el Mossad. También añado a mi enviado especial para el mundo árabe, el abogado Yitzhak Molcho, y al jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Meir Ben-Shabbat, y a su equipo. Les doy las gracias a todos ellos», agregó el primer ministro.

También agradeció al embajador israelí en los Estados Unidos, Ron Dermer, y a las partes firmantes del acuerdo: el presidente estadounidense Donald Trump y el jeque Mohamed Bin Sayed, príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos. «La cooperación entre nosotros dio lugar a un paso histórico de gran importancia para el futuro de Israel y de toda la región», afirmó.

Durante una entrevista posterior con la Radio del Ejército, Netanyahu negó que se viera obligado a rechazar la anexión a cambio de la normalización. «No es como si alguien me hubiera dado a elegir y me hubiera dicho que eligiera entre la soberanía o la normalización», dijo. «Así como nadie creyó que yo traería un acuerdo de paz, también traeré la soberanía».

Israel y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el jueves que están estableciendo relaciones diplomáticas plenas en el acuerdo negociado por EE.UU., que también requiere que Israel «suspenda» su polémico plan de anexar a Cisjordania las tierras que los palestinos buscan para un futuro estado. Israel había planeado seguir adelante unilateralmente con las medidas sobre la base del plan de paz de EE.UU..

El histórico acuerdo supuso una victoria clave en materia de política exterior para el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su búsqueda de la reelección, y reflejó un Medio Oriente cambiante en el que las preocupaciones compartidas sobre el archienemigo Irán han superado en gran medida el tradicional apoyo árabe a los palestinos. Trump dijo que se esperaba una ceremonia formal de firma en unas tres semanas.

El acuerdo convierte a los Emiratos Árabes Unidos en el tercer país árabe, después de Egipto y Jordania, que tiene relaciones diplomáticas plenas y activas con Israel. La declaración conjunta del jueves dijo que los acuerdos entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos se esperaban en las próximas semanas en áreas como el turismo, los vuelos directos y las embajadas.