Netanyahu aterriza en Washington para firmar históricos acuerdos de normalización con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein

Itongadol.- El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu arribó hoy a los Estados Unidos para participar mañana en una ceremonia en la Casa Blanca, junto a los ministros de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein de normalización formal de las relaciones diplomáticas, que representa el tercero y cuarto de estos tratados de Israel con los estados árabes.

El avión de Netanyahu aterrizó en la Base de la Fuerza Aérea Andrews cerca de Washington, DC, después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, llegara el domingo por la noche.

Los textos de los acuerdos aún no se han publicado, pero los dos estados del Golfo acordaron normalizar completamente los lazos con Israel, en un avance diplomático negociado por Estados Unidos que se considera un cambio dramático en las actitudes hacia Israel en partes del mundo árabe.

La normalización de las relaciones con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein siguió a los tratados de Israel con Egipto en 1979 y Jordania en 1994.

Netanyahu, que calificó el viaje de “histórico”, dijo a los israelíes en un discurso televisado el domingo por la noche que había logrado “dos acuerdos de paz en un mes” y resaltó que significarían una bendición económica para Israel. “Eso siempre es bueno, pero es particularmente bueno durante el coronavirus”, sostuvo.

Más tarde, cuando Netanyahu y su esposa llegaron a la pista del aeropuerto Ben Gurion el domingo por la noche, abordaron sin hablar con la prensa. Sin embargo, el jefe de la agencia de espionaje del Mossad, Yossi Cohen, conversó brevemente con los reporteros, diciendo que sentía “una gran emoción” por el viaje y expresando la esperanza de que otros países se unieran a los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein para normalizar los lazos con Israel. “Estamos trabajando en eso”, dijo.

Las escaleras del vuelo de Tel Aviv a Washington estaban adornadas con banderas de Israel, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, mientras que el avión en sí estaba pintado con la palabra paz en hebreo, árabe e inglés.

Los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein estarán representados en la ceremonia de firma por sus ministros de Relaciones Exteriores, Abdullah bin Zayed Al Nahyan y Abdullatif bin Rashid Al Zayani, respectivamente.

Se dice que la administración Trump está trabajando para que representantes de otras naciones árabes asistan a la ceremonia de firma como una señal de apoyo tácito a la creciente tendencia de normalización.

Los informes de la prensa israelí confiaron que en la Casa Blanca están ansiosos por seguir los acuerdos de normalización con nuevos acuerdos con Marruecos, Sudán y Omán, el último de los cuales acogió públicamente el anuncio de Bahrein.

La administración Trump le dio a los Emiratos Árabes Unidos un compromiso durante las negociaciones de normalización de que Washington no reconocería la anexión israelí de partes de Cisjordania hasta 2024 como muy pronto, dijeron fuentes con conocimiento directo del asunto citadas por The Times of Israel.

Netanyahu había prometido durante meses anexar gran parte de Cisjordania a partir del 1 de julio, pero ese plan se suspendió oficialmente como parte del acuerdo de normalización con los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, las partes no han proporcionado formalmente un marco de tiempo exacto por cuánto tiempo se ha “retirado de la mesa” el asunto, como dijo el mes pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En otro orden, se apuntó hoy que a diferencia de los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein no tiene que abolir su ley que obliga a boicotear a Israel antes de la histórica firma del llamado Acuerdo de Abraham, porque lo hizo hace años.

Aún así, los funcionarios en Manama comenzaron a trabajar de inmediato para eliminar ciertas reglas y regulaciones que cortan las interacciones formales con Israel después del anuncio del viernes de que su país estaba normalizando las relaciones con el estado judío, según fuentes diplomáticas.

El lunes por la mañana, el ministro de industria, comercio y turismo de Bahréin, Zayed Bin Rashid Alzayani, habló con el ministro israelí de Cooperación Regional, Ofir Akunis. “Los ministros tuvieron una buena conversación, se felicitaron mutuamente por el acuerdo de paz que se firmará mañana y acordaron reunirse para una mayor cooperación entre sus ministerios”, según la oficina de Akunis.

El ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, participará en la firma del acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Él y el primer ministro Benjamin Netanyahu también firmarán una “Declaración de Paz” bilateral.

Bahrein, un pequeño reino insular estrechamente alineado con Arabia Saudita, retiró formalmente su boicot al Estado judío hace unos 15 años, poco después de firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. El acuerdo, que fue firmado por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en mayo de 2004, no se refiere específicamente a las relaciones entre Israel y Bahrein, pero el tema se debatió en las negociaciones que llevaron al pacto.

“Bahrein reconoce la necesidad de retirar el boicot principal contra Israel y está desarrollando los medios para lograrlo”, dijo el entonces ministro de finanzas del país, Ahmed bin Mohammed Al-Khalifa, en septiembre de 2005.

El problema había surgido varias veces durante las negociaciones previas a la firma del acuerdo. En una conferencia de prensa en junio de 2003, Abdullah Saif de Bahrein dijo que su país era miembro de las Organizaciones Mundiales de Comercio, que prohíbe todas las formas de boicots económicos.