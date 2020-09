TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

The Times of Israel: Bahrein no tendrá que abolir la ley de boicot de Israel, porque lo hizo hace años.

The Jerusalem Post: Indignación mientras el comité de coronavirus debate el cierre: ‘Golpe crítico para la salud pública’.

Arutz Sheva: Informe: 10 muertos en presuntos ataques aéreos israelíes en Siria.

Haaretz: Netanyahu aterriza en DC para los acuerdos de EAU y Bahréin mientras Israel se prepara para un cierre de 3 semanas.

YNET: ‘La situación económica de Israel es tan grave como su situación de salud’.

Maariv: Un día antes de la firma: una disputa entre Israel y Estados Unidos sobre las reglas de la corona en la ceremonia.

Israel Hayom: Imágenes de satélite muestran un presunto ataque israelí en Siria contra una fábrica de misiles.

