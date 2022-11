Mundial Qatar 2022. Técnico de Irán: «Quieren matar a mis jugadores»

AJN/Itongadol.- Hay muchas maneras de abrir una presentación en una Copa del Mundo, pero probablemente no haya muchas peores. Hoy (lunes), la Selección de Irán jugó su primer partido en el Grupo B y cayó derrotada 6-2 contra Inglaterra en un partido que perdía 4-0 en el minuto 62.

Esta es la mayor derrota de Irán en la Copa del Mundo, la sexta en la que participa el equipo. Los jugadores de Carlos Queiroz llegaron al partido tras las protestas por el hiyab contra la Guardia Revolucionaria que controla el país y ni siquiera cantaron el himno nacional en señal de protesta.

El entrenador Queiroz reveló algo de lo que pasaron sus jugadores: «No saben por lo que pasaron solo porque querían expresarse. Quieren asesinarlos por cada cosa que hacen o dicen. Déjenlos jugar para el pueblo de Irán». »

«Todos los iraníes pueden venir a la cancha y nosotros apoyamos a todos, pero no aceptamos las opiniones de los que no están con nosotros. Todos son conscientes de las consecuencias. Los aficionados que no nos apoyan deben quedarse en casa. Mis jugadores son seres humanos.»

Parte de la afición que acudió a Qatar aplaudió el recuerdo de Mahsa Amini en el minuto 22. Amini, que tenía 22 años cuando murió, fue asesinada por la Guardia Revolucionaria en lo que inició la protesta del hiyab. Algunos de los simpatizantes del régimen que acudieron al estadio incluso afirmaron que los iraníes «no representan al país, sino a sí mismos».

Los hinchas abuchearon desde las tribunas, muchos de ellos acudieron con pancartas a favor de la libertad y los derechos de la mujer.

Harry Kane, el inglés, ideó un brazalete de capitán normal y no un brazalete de un solo amor con los colores del orgullo, luego de la amenaza de la FIFA a las asociaciones de que los capitanes recibirían tarjetas amarillas si lo hacían.

Los jugadores ingleses se arrodillaron ante el pitido inicial, como ya lo hicieron en el pasado, para expresar su solidaridad en la lucha contra el racismo y a favor de la inclusión.

Los jugadores iraníes fueron elogiados después de que se tomaron de las manos y se pararon en círculo mientras usaban cintas negras, en protesta por la letalidad de la Guardia Revolucionaria.

“Son leyendas. Algunos países le tenían miedo a la tarjeta amarilla, los iraníes se jugaron la vida con un sentido mensaje en el himno. Los admiro”, escribió el periodista Antonello Guerrera. “Arriesgaron su vida; todos los países libres deben darles asilo a los jugadores”, dijo Alejandro Fargosi.

Asimismo, el jefe de la Inteligencia Militar de Israel, general Aharon Haliva, dijo este lunes en una conferencia del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional: «Los iraníes planean atacar en el Mundial en Qatar, lo que les impide ejecutar la acción es el pensamiento de cómo reaccionarán».

“En Londres se están preparando para un ataque iraní y saben de lo que hablan. Estados Unidos se está preparando para el terrorismo iraní. No estoy convencido de que el mundo todavía entienda el poder que los iraníes traen a nivel global», dijo.

Haliva también dijo que a medida que aumenta la presión interna y externa sobre Irán, la respuesta de Teherán será más agresiva.

Es de esperar acciones más agresivas de Irán en Medio Oriente y en el mundo.

«Les digo que los iraníes también consideran atentar contra la Copa del Mundo en Qatar, pero temen la reacción de los qataríes», advirtió.