Medios palestinos reportan nueve muertos en los ataques israelíes sobre Gaza

Itongadol.- Medios palestinos informaron este martes la muerte de al menos nueve personas en una serie de ataques aéreos israelíes registrados durante la tarde, en medio del aumento de las tensiones tras las violaciones del alto el fuego por parte de Hamás.

Según los reportes, cinco personas murieron en un ataque dirigido contra un automóvil en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, mientras que otras cuatro perdieron la vida en bombardeos adicionales sobre zonas residenciales de la ciudad de Gaza.

Hasta el momento, las Fuerzas de Defensa de Israel no emitieron comentarios sobre los ataques, aunque fuentes de seguridad israelíes habían adelantado que se evaluarían “respuestas proporcionales” a las recientes acciones de Hamás, incluyendo el ataque a soldados israelíes en Rafah y la manipulación de los restos del rehén Ofir Tzarfati, entregados de manera irregular a través de la Cruz Roja.

Los ataques se producen pocas horas después de que el gabinete de seguridad israelí, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz, decidiera ampliar el área bajo control israelí dentro de Gaza, cruzando la denominada “línea amarilla”. Katz advirtió que Hamás “pagará un precio muy alto” por violar los acuerdos y atacar a tropas israelíes, y que las operaciones en curso se centrarán en “proteger la seguridad de los soldados y restaurar la disuasión frente a las organizaciones terroristas”.

En tanto, el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, no ofreció detalles sobre la identidad de las víctimas, aunque testigos citados por medios locales aseguraron que entre los fallecidos habría civiles.

Las nuevas ofensivas amenazan con debilitar aún más el frágil alto el fuego, que en los últimos días ya se había visto comprometido por múltiples incidentes. Pese a ello, Estados Unidos insistió en que el acuerdo sigue vigente, y el vicepresidente JD Vance expresó su confianza en que “el cese del fuego se mantendrá”, aunque reconoció que “habrá pequeños enfrentamientos aquí y allá”.

Las próximas horas serán decisivas para determinar si los ataques representan una respuesta puntual de Israel a las violaciones de Hamás o el inicio de una nueva fase militar en la Franja.